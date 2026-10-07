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ΒΙΝΤΕΟ: Συγκλονιστικές στιγμές από το last dance του ασύγκριτου Λιονέλ Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Το τελευταίο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής δεν θα μπορούσε να είναι παρά μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αποθέωση και δέος στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ», με τον «Pulga» να κλείνει ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κεφάλαια.

Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής στη μεγάλη γιορτή του «Μονουμεντάλ» και μέσα σε ανεπανάληπτο κλίμα συγκίνησης, είπε «αντίο» στην αγαπημένη του «αλμπισελέστε», με την οποία κατέκτησε ένα Μουντιάλ, έφτασε σε ακόμη δύο τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και πανηγύρισε δύο Copa America.

Στο τελευταίο τανγκό με το εθνόσημο στο στήθος, ο 39χρονος ήταν ξανά πρωταγωνιστής στη νίκη με 3-0 κόντρα στο Μπενίν, μοιράζοντας δύο ασίστ και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα από την άσπρη βούλα.

@gzzdelrio Lionel Messi seeing the tribute that Argentina prepared for him... - Thanks for everything, GOAT! #lionelmessi #messi #argentina #footballedit #fyp ♬ som original - Gzz Del Rio
@teamofmessi Don’t cry because it’s over, smile because it’s happened 🥹❤️‍🩹🐐🇦🇷 #fyp #football #messi ♬ оригинальный звук - teamofmessi
@crisbardero Hoy Lionel Messi se despide de su selección, hoy da un paso más cerca a su posible retiro del fútbol, y no quedas más que darte las gracias a messi por ser el ídolo de muchos, por escoger este deporte tan hermoso para deleitarnos con ese talento nato que tuviste y el cual sigues deslumbranso hasta el último instante, me hiciste querer a equipos que no apoyaba, y a descubrír ese amor al Barcelona, también hiciste apoyar y a alentar un país que no era nuestro, por que la grandeza que te carterizo unió a millones de personas solo para alentarte a ti, gracias por por tu fútbol leo, gracias por ser el mejor del mundo, eres y serás el mejor de toda la historia❤️‍🩹. #lionelmessi #messi #seleccionargentina #despedida #leyenda ♬ Luna - En Vivo - Zoé
@absolutelmessi10z Messi Final Words As An Argentina Player🥹🇦🇷🐐 | #argentinavsbenin #lionelmessilastmatchinargentina #6october #footballedit #lionelmessiretirement ♬ audio originale - absolutemessi
@absolutelmessi10z Messi crying on the bus🥹🇦🇷🐐 | #argentinavsbenin #lionelmessilastmatchinargentina #6october #footballedit #lionelmessiretirement ♬ audio originale - absolutemessi
@meninblazers

“MESSI, MESSI, MESSI” 🩵🤍 Argentina fans at El Monumental chanted Lionel Messi’s name during his final match for Argentina 🗣️ 🎥: X/8ljill

♬ original sound - Men in Blazers
@fifaworldcup A long walk. A legendary run. ✨🇦🇷 #FIFAWorldCup ♬ original sound - FIFA World Cup
@rdojrr Messi Last Dance ever for Argentina #messi #argentina #viral #Foryou #Usa ♬ original sound - Adele British
@rdojrr Messi Last Dance ever for Argentina #messi #argentina #viral #Foryou #Usa ♬ original sound - Adele British
@tntsportsbr

𝓛𝓘𝓞𝓝𝓔𝓛 𝓜𝓔𝓢𝓢𝓘! 🇦🇷 Crédito: IG / fantasiaiacreativa *Vídeo gerado por IA

♬ som original - TNT Sports Brasil
@my.skills24

Leo Messi last match for argentine 🥹😭❤️⚽🫶

♬ original sound - my skills2
@onsportsgr 🇦🇷 Το Μπουένος Άιρες «πλημμύρισε» για τον Λιονέλ Μέσι ! Χιλιάδες φίλοι της Αργεντινής έχουν δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα ενόψει της τελευταίας εμφάνισης του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε». 💙🤍 🤯💥 Σημαίες, φανέλες με το Νο10 και συνθήματα «Messi, Messi, Messi» έχουν την τιμητική τους, πριν ο αρχηγός της Αργεντινής πατήσει για τελευταία φορά το χορτάρι του Monumental ως διεθνής. Μια ξεχωριστή βραδιά για τον άνθρωπο που σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο και έγραψε το όνομά του για πάντα στην ιστορία της χώρας. 🐐🇦🇷 Δεν είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι. Είναι η τελευταία παράσταση του Μέσι με την Αργεντινή. 🔟💙🤍 #Onsportsgr #lionelmessi #tiktokgreece #argentina #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Onsportsgr

sdna.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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