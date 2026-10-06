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Επέστρεψε στους τίτλους ο Αλκαράθ: Έκανε το back to back στο Τόκιο ο Ισπανός σταρ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 2-0 σετ του Γίρι Λεχέτσκα και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Japan Open στο Τόκιο!

Τον τρίτο φετινό τίτλο του και συνολικά τον 27ο της καριέρας του πανηγύρισε το απόγευμα της Τρίτης (06/10) ο Κάρλος Αλκαράθ!

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-4) του Γίρι Λεχέτσκα μετά από μία ώρα και 37 λεπτά αγώνα και κατέκτησε το Japan Open στο Τόκιο για δεύτερη διαδοχική σεζόν!

Ο αποψινός ήταν ο πρώτος τίτλος του 23χρονου σταρ μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση από τον τραυματισμό στο χέρι που τον κράτησε εκτός για αρκετούς μήνες, δείχνοντας πλέον πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει του φινάλε της χρονιάς.

Για να φτάσει στη νίκη ο Αλκαράθ χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στο πρώτο σετ και να «σβήσει» το χαμένο του γκέιμ στο ξεκίνημα του αγώνα, κάνοντας το 1-0 στο τάι μπρέικ με σκορ 7-4. Σε ντέρμπι εξελίχθηκε και το δεύτερο σετ, εκεί όπου ο νεαρός Ισπανός έκανε μπρέικ στο σερβίς του Τσέχου για το 4-3, φτάνοντας τελικώς στην κατάκτησή του με 6-4.

sport-fm.gr 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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