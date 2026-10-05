Tζόκοβιτς: «Σοκαριστικό φινάλε, δεν είχε πρόθεση»

«Ήταν σίγουρα ένα σοκαριστικό τέλος του αγώνα», είπε ο 39χρονος Σέρβος, που έχει πλέον 33 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο Πεκίνο. Ήταν τρεις πόντους μακριά από τη νίκη, όταν ο Ρώσος χτύπησε στο πρόσωπο έναν φίλαθλο με το μπαλάκι. «Δεν είδα τι συνέβη. Μόλις πέτυχα τον winner, γύρισα και πήγα να πάρω την πετσέτα μου. Είδαμε τι συνέβη στο γήπεδο. Υπήρχε ένας άνθρωπος που προφανώς είχε τραυματιστεί ή δεν ένιωθε καλά. Δεν γνωρίζω τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Λυπάμαι επίσης για τον Ντανίλ, γιατί ξέρω πώς είναι. Στο US Open του 2020, υπό παρόμοιες συνθήκες, είχα αποβληθεί κι εγώ. Είναι φρικτό, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Ντανίλ δεν είχε καμία πρόθεση να τραυματίσει κάποιον στις εξέδρες, αλλά αυτά συμβαίνουν. Απείχα τρεις πόντους από τη νίκη. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπορούσα να είχα κλείσει εκείνο το γκέιμ, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο να κρατήσω το σερβίς μου και να τελειώσω το ματς. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια ματς δύο σετ που έχω παίξει τα τελευταία χρόνια».

Για τον αγώνα είπε: «Πάντα γίνεται μεγάλη μάχη με τον Ντανίλ. Ήξερα πριν από τον αγώνα ότι, με αυτές τις συνθήκες και με την ποιότητα των χτυπημάτων που έχει παρουσιάσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχοντας κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Πεκίνο και έχοντας φτάσει τώρα άνετα μέχρι τα ημιτελικά, θα χρειαζόταν πολλή ενέργεια και μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά μου αν ήθελα να κερδίσω. Αυτό ακριβώς συνέβη. Σε κάποιες φάσεις ήμουν επίσης τυχερός και ευνοήθηκα από το γεγονός ότι έχασε κάποια εύκολα χτυπήματα, όταν είχε μπρέικ πόιντ στο δεύτερο σετ. Ναι, η αξιοποίησή των μπρέικ πόιντ του δεν ήταν καλή σήμερα. Κοιτάξτε, δεν ένιωσα ότι είχα πάρα πολλούς εύκολους πόντους. Για κάθε πόντο έπρεπε να δουλέψεις εξαιρετικά σκληρά. Κάποια στιγμή απλώς προσευχόμουν να έχω λίγο περισσότερο χρόνο ανάμεσα στους πόντους. Ήταν πολύ, πολύ εξαντλητικό. Ήταν δύσκολες συνθήκες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Χαίρομαι που κατάφερα να προκριθώ και να φτάσω σε ακόμη έναν τελικό εδώ στο Πεκίνο».

Ο Νόλε θα αναμετρηθεί αύριο (6/10) στις 14.00 για τον τίτλο με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.