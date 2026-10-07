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Δεν τον ενδιέφερε η σύγκριση, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο έδωσε μία τελευταία παράσταση μπροστά σ΄ένα έθνος που τον λάτρεψε

Ο Λιονέλ Μέσι γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση από τους συμπατριώτες του στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα στο Μονουμεντάλ.

Έχοντας κατακτήσει τα πάντα σε όλη του την καριέρα στην Μπαρτσελόνα, έβαλε τα τελευταία πετράδια στο στέμμα του. Κι αυτά είχαν τα χρώματα της Εθνικής Αργεντινής. Δύο Κόπα Αμέρικα και ένα Μουντιάλ. Ο ίδιος ένιωθε πως μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ευχαριστήσει τους συμπατριώτες του για όλη την αγάπη που πήρε.

Η πίεση των χαμένων τελικών του Κόπα Αμέρικα και του Μουντιάλ τότε τον λύγισαν. Σταμάτησε από την Εθνική λέγοντας πως άδειασε. Και ο ίδιος όμως γνώριζε πως αυτό δεν θα κρατούσε για πολύ. Το θέμα ήταν πότε και όχι αν θα επιστρέψει. Όταν αυτό έγινε, έγιναν παράλληλα όσα έπρεπε, όσα ήθελε.

Αυτά, οι τίτλοι, δεν έχουν καμία σημασία σε αυτό που έτσι κι αλλιώς πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι στην πατρίδα του. Έγινε είδωλο για κάθε πιτσιρικά ο οποίος πλέον ονειρεύεται μια μέρα να του μοιάσει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθε σπίτι έχει μία φανέλα της Αλμπισελέστε με το «10» στην πλάτη. Αυθεντική ή όχι, καμία σημασία δεν έχει.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι και θα παραμείνει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής τον κόσμο πέραν από ένα εκατομμύριο λόγους, δεν τον ενδιέφερε ποτέ η σύγκριση. Άλλωστε δεν υπάρχει σύγκριση…

 

 

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