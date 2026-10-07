Αντίδραση RoboMarkets ΑΕΛ για την παραχώρηση του «Σπύρος Κυπριανού»!

Η Robomarkets ΑΕΛ αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι αρμόδιοι φορείς διαχειρίζονται έναν δημόσιο αθλητικό χώρο, λες και δεν υπάρχουν ήδη κυπριακά Σωματεία τα οποία τον χρησιμοποιούν.

Αναλυτικά:

RoboMarkets ΑΕΛ: Ανακοίνωση σχετικά με την παραχώρηση του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού»

Η RoboMarkets ΑΕΛ παρακολουθεί με ιδιαίτερη έκπληξη τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την παραχώρηση του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως έδρα για τις υποχρεώσεις της στην EuroLeague.

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή: το πρόβλημά μας δεν είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ούτε η παρουσία μιας μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας στην Κύπρο. Η φιλοξενία μιας διοργάνωσης τέτοιου επιπέδου μπορεί ασφαλώς να αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον κυπριακό αθλητισμό. Δεν μπορεί, όμως, να γίνεται εις βάρος του κυπριακού αθλητισμού.

Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς διαχειρίζονται έναν δημόσιο αθλητικό χώρο, λες και δεν υπάρχουν ήδη κυπριακά Σωματεία τα οποία τον χρησιμοποιούν, έχουν στηρίξει πάνω σε αυτόν τον αγωνιστικό τους προγραμματισμό και έχουν αναλάβει συγκεκριμένες οικονομικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η RoboMarkets ΑΕΛ έχει υπογράψει συμφωνία για τη χρήση του «Σπύρος Κυπριανού» ως έδρα της. Έχει οργανώσει εκεί τις αγωνιστικές και προπονητικές της υποχρεώσεις, έχει σχεδιάσει τη σεζόν της και έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες οικονομικές και οργανωτικές δεσμεύσεις στη βάση αυτής της συμφωνίας.

Και ξαφνικά, ενημερωνόμαστε ότι ο ίδιος χώρος θα πρέπει να εξυπηρετεί σε εκτεταμένο βαθμό τις ανάγκες της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μέσα σε όλα αυτά, η RoboMarkets ΑΕΛ καλείται απλώς να προσαρμοστεί: να αναζητήσει άλλους χώρους προπόνησης, να ανατρέψει τον αγωνιστικό της προγραμματισμό και να μετακινήσει αθλήτριες και τμήματα, προκειμένου να διαχειριστεί ένα πρόβλημα που ούτε δημιούργησε ούτε μπορούσε να προβλέψει. Μια ομάδα που έχει οργανώσει ολόκληρη τη σεζόν της στη βάση συγκεκριμένης συμφωνίας βρίσκεται ξαφνικά στη θέση να αναζητά από μόνη της λύσεις.

Αυτό δεν είναι σοβαρός αθλητικός σχεδιασμός. Είναι μετακύλιση της προχειρότητας των αρμοδίων στις πλάτες του Σωματείου.

Είναι προχειρότητα, θεσμική αμετροέπεια και έλλειψη του στοιχειώδους σεβασμού απέναντι στα ίδια τα κυπριακά Σωματεία.

Ο ΚΟΑ οφείλει να εξηγήσει με ποιον τρόπο αποφασίστηκε η διάθεση του σταδίου χωρίς προηγουμένως να διασφαλιστούν πλήρως οι ανάγκες των ομάδων που ήδη το χρησιμοποιούν και έχουν συμβατικές υποχρεώσεις.

Και η ΚΟΠΕ οφείλει, επιτέλους, να λειτουργήσει ως Ομοσπονδία που προστατεύει τα Σωματεία της και το ίδιο της το πρωτάθλημα. Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα της Α’ Κατηγορίας, εν μέσω αγωνιστικής περιόδου, να καλείται να αναζητά που και πότε θα μπορεί να προπονηθεί επειδή άλλες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην της.

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας. Την ώρα που διαβάζουμε για ειδικούς επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, αυξημένα μέτρα, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων και ιδιαίτερη προετοιμασία για αναμετρήσεις της Μακάμπι με τουρκικές ομάδες, σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, φαίνεται πως για αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να εξευρεθούν οι αναγκαίες λύσεις.

Την ίδια στιγμή, όταν πρόκειται για αγώνες κυπριακών Σωματείων, πολλές φορές προβάλλεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα: ότι το «Σπύρος Κυπριανού» δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας ή ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστούν τα αναγκαία μέτρα αστυνόμευσης.

Αυτή η αντίφαση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Αν μπορούν να καταρτιστούν ειδικά σχέδια ασφαλείας και να διατεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για αγώνες με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, τότε γιατί οι ίδιες λύσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν και όταν πρόκειται για τα κυπριακά Σωματεία;

Τελικά, το «Σπύρος Κυπριανού» είναι κατάλληλο και ασφαλές για τη διεξαγωγή αγώνων ή όχι; Και αν είναι, γιατί η απάντηση φαίνεται να αλλάζει ανάλογα με το ποιος καλείται να αγωνιστεί σε αυτό;

Γιατί είναι τουλάχιστον οξύμωρο να ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες των αθλητικών μας εγκαταστάσεων για να προσφέρουμε έδρα σε μια ομάδα από το εξωτερικό και την ίδια στιγμή να αφήνουμε τα τοπικά σωματεία εκτός σχεδιασμού.

ΚΟΑ και ΚΟΠΕ έχουν πλέον τον λόγο.

Και αυτή τη φορά αναμένουμε όχι εξηγήσεις εκ των υστέρων, αλλά συγκεκριμένες λύσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Η RoboMarkets ΑΕΛ δεν πρόκειται να δεχθεί να γίνει φιλοξενούμενη στο ίδιο της το σπίτι.

Επιτροπή Πετοσφαίρισης RoboMarkets ΑΕΛ