Αποκλείστηκε από τη Σβιτολίνα η Σάκκαρη

Εκτός φάσης των 16 του China Open έμεινε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε 2-0 σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα μετά από μια μεγάλη μάχη. Η Σάκκαρη πάλεψε αλλά έχασε με 6-4 το πρώτο σετ και 7-5 το δεύτερο σε έναν αγώνα που διήρκησε συνολικά 95 λεπτά.

Και στα δύο σετ η Σάκκαρη δυσκόλεψε την Ουκρανή, νούμερο 7 στον κόσμο, με το πρώτο να κρίνεται στο γεγονός ότι η Ελληνίδα αθλήτρια δεν μπόρεσε να εκμεταλλευθεί κάποια από τις τρεις φορές που υπήρξε break point. Αντίστοιχα στο δεύτερο σετ, όταν βρέθηκε πρώτη σε μια τέτοια διεκδίκηση.

Η Σβιτολίνα έκανε αυτή ένα σημαντικό break παίρνοντας τη νίκη λίγο αργότερα.

Επόμενος της αντίπαλος η Αν Λι, από τις ΗΠΑ.