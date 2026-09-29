Τίτλοι για Μεντβέντεφ και Νταβίντοβιτς στην Κίνα

Τον 24ο τίτλο της επαγγελματικής του καριέρας πανηγύρισε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, νικώντας με 7-5, 6-4 τον συμπατριώτη του Αντρέι Ρούμπλεφ, στον τελικό του τουρνουά ATP 250 που διεξήχθη στην πόλη Χανγκζού της Κίνας. Ο 30χρονος Ρώσος τενίστας, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, κατέκτησε τρόπαιο για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε επικρατήσει στο τουρνουά του Ντουμπάι, ενώ είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο η νίκη του στο Μπρισμπέιν.

Σχεδόν την ίδια ώρα ολοκληρώθηκε ακόμη ένα 250άρι τουρνουά στην Κίνα, αυτή τη φορά στην πόλη Τσενγκντού, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς. Ο Ισπανός τενίστας, Νο 28 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε του Πολωνού Χούμπερτ Χούρκαζ με 6-4, 7-6 και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του, μετά από εκείνον στη Μαγιόρκα, τον περασμένο Ιούνιο.