Τσιτσιπάς: Μετατέθηκε για τη Πέμπτη (01/10) ο αγώνας απέναντι στον Ετσεβερί, λόγω βροχής

Πολλά προβλήματα είχε η πρώτη μέρα του 500ριου τουρνουά του Τόκιο, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Γι’ αυτόν τον λόγο υπήρξαν αρκετές αναβολές και μια από αυτές αφορά τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας είναι να αντιμετωπίσει τον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί (Νο.30) για τον πρώτο γύρο του Japan Open.

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να γίνει στο «Κinoshita Group Show Court» στις 05:00 το πρωί της Τετάρτης (30/09), που δεν διαθέτει οροφή και ήταν 2ο στο πρόγραμμα μετά τον αγώνα του Γίρι Λεχέτσκα με τον Ζιζού Μπεργκς.

Ως αποτέλεσμα η αναμέτρηση αυτή μετατέθηκε για την Πέμπτη (01/10), θα είναι το 2η στο πρόγραμμα κι αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τις 07:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Αν ο Τσιτσιπάς καταφέρει να προκριθεί για τον δεύτερο γύρο, εκεί θα συναντήσει είτε τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό (Νο.18), είτε τον Βέλγο Αλεξάντερ Μπλοκξ (Νο.27).