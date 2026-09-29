Με το Πουέρτο Ρίκο η Κύπρος στα play-offs του Davis Cup

Το Πουέρτο Ρίκο ανέδειξε η κλήρωση ως αντίπαλο της Εθνικής Κύπρου στα play-offs του Group II του Davis Cup.

Η κυπριακή ομάδα θα διατηρήσει το πλεονέκτημα της έδρας και θα φιλοξενήσει το Πουέρτο Ρίκο σε μονή αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 5 και 7 Φεβρουαρίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί από την Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου, η οποία θα έχει επίσης το δικαίωμα επιλογής της αγωνιστικής επιφάνειας.

Η αναμέτρηση θα έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν συναντηθεί στο παρελθόν σε αγώνα Davis Cup. Η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα είναι το ζητούμενο για τις δύο ομάδες.

Η Κύπρος ήταν seeded στην κλήρωση και βρίσκεται στην 63η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του Davis Cup, ενώ το Πουέρτο Ρίκο καταλαμβάνει την 74η θέση. Στη διαδικασία συμμετείχαν 26 ομάδες, οι οποίες σχημάτισαν 13 ζευγάρια.

Το Πουέρτο Ρίκο εξασφάλισε τη θέση του στα play-offs μετά τη συμμετοχή του τον περασμένο Ιούνιο στο Group III της Αμερικανικής Ζώνης. Σε όμιλο πέντε ομάδων, κατέλαβε μία από τις τρεις θέσεις που οδηγούσαν στην άνοδο, επικρατώντας της Τζαμάικα και της Κόστα Ρίκα, ενώ ηττήθηκε από τη Βενεzuela και τα Μπαρμπέιντος.

Η πορεία αυτή ανέβασε το Πουέρτο Ρίκο κατά δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, έως τη σημερινή 74η.

Η διεξαγωγή της αναμέτρησης στην Κύπρο και η δυνατότητα επιλογής της επιφάνειας αποτελούν τα δεδομένα με τα οποία οι δύο ομάδες θα προετοιμαστούν για την πρώτη μεταξύ τους συνάντηση και τη διεκδίκηση της πρόκρισης.