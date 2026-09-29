Κόντρα στον Ετσεβέρι ο Τσιτσιπάς στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο

Την πρόκριση του στο κυρίως ταμπλό του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος πέτυχε τη δεύτερη νίκη στα προκριματικά στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής (No 44) επικράτησε του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα (No 82) με 6-4 και 6-3. Ετσι έφθασε εύκολα στη νίκη σε μόλις 66 λεπτά και θα συνεχίσει την πορεία του στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Από τη κλήρωση στο Τόκιο προέκυψε πως στον 1ο γύρο του τουρνουά ο Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον 27χρονο Αργεντινό, Τομάς Ετσεβέρι, Νο30 στην παγκόσμια κατάταξη.

Αν πάρει το εισιτήριο για τον 2ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Βασερό-Μπλοξ, ενώ ο πιθανότεροι αντίπαλοι του στα προημιτελικά είναι οι Αρτούρ Φις και Φράνσις Τιάφοου.