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Κριστιάνο Ρονάλντο: Μύλος με τη μη συμμετοχή του στην προπόνηση και την επιστροφή στο ξενοδοχείο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν τραυματίας παρόλα αυτά απείχε από την τελευταία προπόνηση της Πορτογαλίας ενόψει του αγώνα με την Δανία και επέστρεψε στο ξενοδοχείο. Η εξήγηση που έδωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας και η ανάρτηση με νόημα του CR7.

Το φετινό Nations League άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εθνική Πορτογαλίας αφού έκανε το 2 στα 2 αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στην πρεμιέρα κόντρα στην Ουαλία έγινε αλλαγή ενώ με αντίπαλο την Νορβηγία έμεινε στον πάγκο και για πρώτη φορά μετά από 18 ολόκληρα χρόνια δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό σε αγώνα της χώρας του αν και ήταν στην αποστολή.

Κατά πολλούς, η μή συμμετοχή του στον αγώνα με τους Νορβηγούς αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τον CR7 στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, με τις συγκεκριμένες θεωρίες να ενισχύονται μάλιστα το βράδυ της Τρίτης (29/9) όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Πορτογαλίας στο Μάλμε ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (1/10, 21:45) με την Δανία.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ ήταν παρών στο γήπεδο αλλά δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα και μετά από μία σύντομη συνομιλία που είχε με τον Ζορζέ Ζεσούς επέστρεψε στο ξενοδοχείο της ομάδας για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Η αιτία για την απουσία του; Σύμφωνα με την πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ο Ρονάλντο έφυγε καθώς έλειπε εξοπλισμός που ο ίδιος θεωρούσε απαραίτητο για την προπόνησή του, με τους Πορτογάλους αξιωματούχους να αρνούνται πως υπάρχει θέμα με τη φυσική κατάσταση του παίκτη.

Όσο για τον ίδιο τον Ρονάλντο; Φρόντισε να δείξει σε όλους πως η εθνική ομάδα της χώρας είναι το Α και το Ω για εκείνον, αφού λίγη ώρα μετά από την αποχώρησή του από την προπόνηση έκανε ανάρτηση, με τον ίδιο να φοράει φόρμα της εθνικής ομάδας και να συνοδεύει τη φωτογραφία του με μία σημαία της χώρας και μία κόκκινη καρδιά.

 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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