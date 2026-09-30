Ο περίπλοκος ιστός που έφτιαξε η Μάντσεστερ Σίτι για να εξαπατήσει την Premier League

«Να εξαπατάς, να ξεγελάς, να εξαπατάς, να παραπλανάς με ψευδείς προφάσεις, να επιβάλεις, να αποδέχεσαι, να απατάς». Αυτός είναι ο ορισμός της λέξης «sham» στο λεξικό της Οξφόρδης.

Και αυτή η λέξη εμφανίζεται οκτώ φορές στην απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων και όλες εκτός από μία που σχετίζονται με τη μη συνεργασία στην έρευνα.

Το έγγραφο των 40 σελίδων είναι ένα πολυ ενδιαφέρον ανάγνωσμα, για όσους έχουν τον χρόνο και τη διάθεση να το διαβάσουν.

Καταγράφει πώς οι ιδιοκτήτες του συλλόγου, το Abu Dhabi United Group, γνώριζαν από τη σεζόν 2009-10 ότι θα υπήρχαν σημαντικές υπερβάσεις κόστους εάν ο σύλλογος επρόκειτο να φτάσει στο επίπεδο που ήθελε.

Έτσι, η απόφαση αναφέρει ότι η Σίτι βρήκε έναν τρόπο να αυξήσει τα έσοδα από χορηγίες. Σεζόν με τη σεζόν, με τη σεζόν. Και συνολικά για εννέα σεζόν.

Το λεγόμενο «Σχέδιο Συγκαλυμμένης Χρηματοδότησης» είναι το κεντρικό στοιχείο σε μια σειρά κατηγοριών για τις οποίες η Μάντσεστερ Σίτι έχει κριθεί ένοχη από την Premier League. Αυτό το σχέδιο κατάφερε να κρύψει περισσότερα από 971,10 ευρώ εκατομμύρια σε χορηγική χρηματοδότηση, ενώ υπήρξε απόκρυψη και105,30 εκατομμυρίων σε έξοδα.

Το BBC ανέλυσε τα βασικά ευρήματα της έκθεσης για τη Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι αγοράστηκε από επενδυτές του Άμπου Ντάμπι το 2008, αλλά, σύμφωνα με το έγγραφο, η δύσκολη θέση τους είχε γίνει σαφής από την αρχή της σεζόν 2009-10. Οι φιλόδοξοι νέοι ιδιοκτήτες δεν ήθελαν απλώς ο σύλλογος να είναι ανταγωνιστικός. Ήθελαν να έχουν τους καλύτερους παίκτες και να κατακτήσουν τίτλους.

Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς να ξοδευτούν πολλά χρήματα. Πάρα πολλά, για την ακρίβεια.

Οι συνολικές ζημίες για την περίοδο 2009-10 επρόκειτο να ξεπεράσουν την τότε οικονομικής ζημία σε μία σεζόν από ομάδα-μέλος της Premier League. Αυτή ήταν της Τσέλσι το 2006, ύψους 163,80 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο σύλλογος γνώριζε ότι πιθανότατα θα συνέχιζε να υφίσταται μεγάλες απώλειες για τουλάχιστον τις επόμενες πέντε σεζόν. Αυτό συνέβη όταν τόσο η UEFA όσο και η Premier League επρόκειτο να θέσουν κανόνες οικονομικού fair play.

Αυτό σαφώς θα αποτελούσε πρόβλημα. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ήξεραν ότι θα προέκυπτε, η μόνη επιλογή ήταν η σημαντική αύξηση των εμπορικών εσόδων και η μείωση της εξάρτησης από τους ιδιοκτήτες τους.

Ψευδοσυμβόλαια και συγκαλυμμένο σχέδιο χρηματοδότησης

Στις αρχές του 2010, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε τα πρώτα βήματα για να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τον σύλλογο. Σύναψε συμφωνίες χορηγίας που αντιστοιχούσαν σε ποσά ρεκόρ και ήταν σημαντικά πάνω από την εύλογη αγοραία αξία. Είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ως «συγκαλυμμένο σχέδιο χρηματοδότησης».

Οι συμφωνίες χορηγίας χωρίστηκαν σε δύο μέρη: μια βασική αμοιβή και ένα συγκεκριμένο ποσό. Οι χορηγοί θα πλήρωναν το βασικό τέλος και οι ιδιοκτήτες του συλλόγου θα πλήρωναν το αναγραφόμενο ποσό.

Συνεπώς, οι χορηγοί δεν θα ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν την πλήρη αξία του συμβολαίου. Οι ιδιοκτήτες του συλλόγου θα πλήρωναν το μεγαλύτερο μέρος, γεγονός που τους επέτρεπε να επενδύσουν σε παίκτες.

Αυτό, αναφέρει το έγγραφο, «έδωσε παραπλανητική εντύπωση σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών και των ελεγκτών της) σε ό,τι αφορά τις οικονομικές καταστάσεις της και σε τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις FFP ότι τα εμπορικά της έσοδα από συμφωνίες χορηγίας ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στην πραγματικότητα».

Αλλά ο σύλλογος ήξερε επίσης ότι έπρεπε να είναι ευέλικτος. Κατά καιρούς, το συγκαλυμμένο σχέδιο χρηματοδότησης τροποποιούνταν για να «βοηθήσει στη συνεχιζόμενη απόκρυψη» και να «μειώσει την πιθανότητα να τεθούν δύσκολες ερωτήσεις».

Τι σήμαιναν όλα αυτά στην πραγματικότητα;

Τα εμπορικά έσοδα από χορηγούς ανήλθαν συνολικά σε 1.111,43 εκατομμύρια ευρώ τις σεζόν 2009-10 έως 2017-18. Η απόφαση αναφέρει ότι μόνο 139,52 εκατομμύρια αντιπροσώπευαν βασικά τέλη. Συνολικά 971,91 εκατομμύρια αντιπροσώπευαν ποσά που κατέβαλαν οι ιδιοκτήτες του συλλόγου.

Η Μάντσεστερ Σίτι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και είπε ότι η Premier League παρερμήνευσε τις συμφωνίες χορηγίας. Ωστόσο, η επιτροπή δήλωσε ότι «απέρριψε αυτή την εξήγηση ως αναληθή».

Ανέφερε ότι «κατασκευάστηκε πολύ μετά το συμβάν, σε μια προσπάθεια να συσκοτιστεί και να αποκρυφθεί η πραγματικότητα του συγκαλυμμένου σχεδίου χρηματοδότησης».

Ένα παράδειγμα του συγκαλυμμένου χρηματοδοτικού σχεδίου εν δράσει: η κάλυψη ενός απροσδόκητου ελλείμματος τον Μάιο του 2013. Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από το τέλος του οικονομικού έτους 2012-13, ο σύλλογος γνώριζε ότι του έλειπαν €11,58 εκατομμύρια για να συμμορφωθεί με τους οικονομικούς κανόνες της UEFA.

Μέσα σε λίγες μέρες, χωρίς καν να προσεγγιστούν χορηγοί, δημιουργήθηκαν ορισμένες τροποποιημένες συμφωνίες χορηγών, οι οποίες αύξησαν τις καταγεγραμμένες αμοιβές χορηγίας για την πληρωμή μπόνους για εκδηλώσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί και για την κάλυψη μιας περιοδείας στις ΗΠΑ. Το έλλειμμα του FFP «καλύφθηκε» έτσι.

Το Project Longbow

Το 2012, η ​​Σίτι ξεκίνησε αυτό που ονόμασε Project Longbow. Η απόφαση αναφέρει ότι πολλά από τα σκέλη του Project Longbow ήταν θεμιτές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της αύξησης των εσόδων και της μείωσης των λειτουργικών ζημιών.

Ένα σκέλος, σύμφωνα με την απόφαση: η Συμφωνία Φόρνταμ.

Αυτή ήταν μια συμφωνία μεταξύ της Σίτι και ενός τρίτου μέρους που ονομαζόταν Φόρνταμ, η οποία, σύμφωνα με την απόφαση, ήταν «κάτι περισσότερο από μια βιτρίνα».

Τα κεφάλαια από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου «θα χρησιμοποιούνταν (και χρησιμοποιήθηκαν) για να μπορέσει η Φόρνταμ να αποκτήσει από τον σύλλογο (σε μια σημαντική, τεχνητά διογκωμένη τιμή) το δικαίωμα του συλλόγου να επωφελείται οικονομικά από τα δικαιώματα εικόνας των παικτών της».

Ήταν ένα «επιπλέον μέσο με το οποίο μπορούσαν να καταβληθούν κεφάλαια στον σύλλογο με τρόπο που να αποκρύπτει την πραγματική τους προέλευση». Και αυτό «έδωσε τη δυνατότητα στον σύλλογο να προσποιηθεί ότι τέτοια κεφάλαια αντιπροσώπευαν λειτουργικά έσοδα».

Στις οικονομικές καταστάσεις, το ποσό των 28,67 εκατομμυρίων ευρώ καταχωρήθηκε λανθασμένα ως λειτουργικά έσοδα και 57,81 εκατομμύρια εξαιρέθηκαν λανθασμένα από τα λειτουργικά έξοδα.

Η απόφαση αναφέρει ότι η Συμφωνία Φόρνταμ «λειτουργούσε με τη γνώση και την έγκριση» ορισμένων ατόμων των οποίων τα ονόματα είχαν σβηστεί.

Συμβάσεις που πληρώθηκαν με άλλα μέσα

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ο σύλλογος προσπάθησε να περάσει τους οικονομικούς κανόνες ήταν να βγάλει από τα βιβλία τα ακριβά συμβόλαια για παίκτες και προπονητές.

Αυτό γινόταν με την καταβολή αμοιβής, ή μισθών, μέσω τρίτων. Στην πραγματικότητα, αυτή καταβαλλόταν από τους ιδιοκτήτες.

Αυτό «αντ' αυτού καταγράφηκε σε μια συμφωνία συμβούλων» και «απέκρυψε την πραγματική έκταση των υποχρεώσεων του συλλόγου».

Υπάρχουν τρεις ξεχωριστές υποθέσεις που αποδίδονται σε αυτό, με όλα τα ονόματα να έχουν απαλειφθεί από το έγγραφο. Αυτές ενδέχεται να δημοσιευτούν όταν δημοσιευτούν οι πλήρεις γραπτές αιτιολογήσεις.

Η Σίτι χρησιμοποίησε αυτήν τη μέθοδο για πληρωμές ύψους 10,37 εκατομμυρίων, 8,66 εκατομμυρίων και 585.000.

«Με τη συμπεριφορά του, ο σύλλογος είχε σαφώς ως στόχο να παρακάμψει τους κανόνες της Premier League. Ο σύλλογος κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες για να σταματήσει και να ματαιώσει την έρευνα».

Ποιοι είναι οι μάρτυρες με τις ψευδείς καταθέσεις

Αυτό είναι ένα ακόμη καταδικαστικό σημείο, το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα άγνωστων ατόμων που σχετίζονται με την Σίτι.

Η Σίτι επέδωσε καταθέσεις μαρτύρων ή έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από 24 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία κατέθεσαν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς η νέα Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ποδοσφαίρου είναι σε θέση να εξετάσει την ειλικρίνεια ή την ακεραιότητα των διευθυντών και των ιδιοκτητών.

Προς το παρόν, δεν έχει κατονομαστεί κανείς, επομένως δεν γνωρίζουμε τη θέση των ατόμων στα οποία αναφέρεται η απόφαση.

Ανέφερε ότι τα στοιχεία που έδωσαν ορισμένοι σημαντικοί μάρτυρες πραγματικών περιστατικών «ήταν ψευδή από μια σειρά βασικών σημείων». Προσθέτει ότι ορισμένοι μάρτυρες πραγματικών περιστατικών παρείχαν στοιχεία «τα οποία γνώριζαν ότι ήταν αναληθή και επομένως ήταν ανειλικρινή».

Η απόφαση ανέφερε επίσης ότι η Σίτι γνώριζε ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί «δεν παρείχαν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης» και ότι ο σύλλογος «ήταν απερίσκεπτος ως προς το εάν αυτοί οι ετήσιοι λογαριασμοί παρείχαν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα».

Όλα αυτά, όπως ειπώθηκε, έδειξαν ότι η Σίτι δεν ενήργησε «με απόλυτη καλή πίστη» και «παραβίασε τις υποχρεώσεις συνεργασίας που όφειλε στην Premier League».

Πηγές: athletiko.gr, BBC