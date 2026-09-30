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ΠΑΟΚ-Μανρέσα: Πρεμιέρα γεμάτη στόχους και όνειρα για τους «ασπρόμαυρους» στο EuroCup

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στον ευρωπαϊκό του άθλο στο EuroCup απέναντι στη Μανρέσα, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί και να φτάσει μέχρι την κορυφή του θεσμού.

Το EuroCup ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε έναν αγώνα που θα διαρκέσει ολόκληρη τη σεζόν, με στόχο την κατάκτηση της κορυφής από τους «ασπρόμαυρους».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκινάει τον αγώνα του απέναντι στη Μανρέσα για την πρεμιέρα του θεσμού (30/09, 19:30), με την ομάδα του Ανδρέα Τρινκιέρι να αποτελεί το απόλυτο φαβορί απέναντι στους Ισπανούς.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από έναν καταπληκτικό μήνα προετοιμασίας, με τους «ασπρόμαυρους» να κερδίζουν δύο ομάδες Ευρωλίγκας, τις Αρμάνι Μιλάνο (77-89) και Παρτίζαν (99-100), ενώ στο ελληνικό Super Cup κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

Εκεί, ο ΠΑΟΚ λύγισε με εμφατικό τρόπο τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό με 84-82, ενώ στον τελικό ζόρισε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, από τον οποίο εν τέλει ηττήθηκε με 101-96.

Η παρουσία παικτών επιπέδου, όπως οι Καλάθης, Οσμάν, Αλεξάντερ και Ταϊρί, δημιουργεί μεγάλο ενθουσιασμό και όρεξη για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στη σεζόν. Για τον λόγο αυτό, ο κόσμος του ΠΑΟΚ εξαφάνισε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, με το πρώτο sold out της σεζόν να είναι γεγονός.

Στο απέναντι στρατόπεδο, στραβά και ανάποδα έχει ξεκινήσει η σεζόν για τη Μανρέσα, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος με 100άρα (107-92). Γενικότερα, οι Καταλανοί ψάχνουν μια αντίδραση, θέλοντας να αφήσουν πίσω τη μέτρια περσινή χρονιά, κατά την οποία τερμάτισαν στη 10η θέση της βαθμολογίας και έμειναν εκτός των playoffs της ACB.

Σαν να μην έφταναν αυτά, μεγάλη ταλαιπωρία επιφύλασσε το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι για τη Μανρέσα, καθώς η αποστολή των Ισπανών αντιμετώπισε μεγάλη καθυστέρηση με την πτήση της στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, με την πτήση για την Αθήνα να έχει πολύωρη καθυστέρηση.

Ως αποτέλεσμα, η Μανρέσα δεν πρόλαβε την ανταπόκριση για τη Θεσσαλονίκη, κάτι που σημαίνει πως διανυκτέρευσε στην Αθήνα και αυτομάτως έχασε την πρωινή προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη για την ημέρα του αγώνα.

 

 

 

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