Ομόνοια: Ασφάλεια και πολυτέλεια

Η κατευθείαν χρησιμοποίηση του Τόμας Καμίνσκι κάτω από τα δοκάρια της Ομόνοιας, έδειξε τη μεγάλη ανάγκη που είχε ο σύλλογος να αποκτήσει έναν τερματοφύλακα πολύ πιο κοντά σε ποιότητα με τον Φαμπιάνο. Τα προηγούμενα χρόνια ο Βραζιλιάνος πορτιέρε των πρασίνων τραβούσε το μεγαλύτερο «κουπί» στα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη, με αποτελέσμα στις τάξεις των ομονοιατών αλλά και του τεχνικού επιτελείου, να επικρατεί μεγάλη ανησυχία κάθε φορά που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Αυτό που κάνει τώρα ο Καμίνσκι, δηλαδή να παίρνει πολύ περισσότερα παιχνίδια από όσα έπαιρνε για παράδειγμα ο Ουζόχο, είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, μιας και ο Βραζιλιάνος έχει φτάσει πλέον τα 38 του χρόνια και χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση. Παράλληλα, το «τριφύλλι» δημιουργεί την ανάδοχη κατάσταση με τον Βέλγο, ο οποίος απέδειξε πως μπορεί να μπει στα… γάντια του Φαμπιάνο, αποτελώντας το Νο1 κάτω από τα γκολπόστ.

Ο Χένινγκ Μπεργκ πλέον δεν αισθάνεται μόνο ασφάλεια με τον Καμίνσκι αλλά έχει και την πολυτέλεια να χωρίζει τα παιχνίδια της Κύπρου με αυτά της Ευρώπης στους δύο τερματοφύλακές του. Παράλληλα, ο Βραζιλιάνος έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το σώμα και τις δυνάμεις του, καταφέρνοντας να έχει σταθερά καλή απόδοση όταν αγωνίζεται.

Σε ότι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά στο «Ηλίας Πούλλος», με τον Χένινγκ Μπεργκ να περιμένει σταδιακά την επιστροφή των διεθνών ποδοσφαιριστών, προκειμένου να βάλει μπρος την προετοιμασία για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε πως την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Ηλίας Πούλλος», στο Γέρι.