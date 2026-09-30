Ελλάδα: Οι πιθανότητες να βρεθεί στα προημιτελικά του Nations League, οι πιθανοί αντίπαλοι και τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει Euro

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε από τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τη Σερβία και τη Γερμανία με δύο νίκες στις αποσκευές, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στη League A του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε έξι βαθμούς σε δύο απαιτητικές αποστολές, στο Βελιγράδι και στο Άουγκσμπουργκ, και έβαλε τις βάσεις για να διεκδικήσει την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν φέρει τη γαλανόλευκη σε ευνοϊκή θέση και στις εκτιμήσεις του Football Meets Data. Οι προσομοιώσεις του δίνουν στην Ελλάδα υψηλές πιθανότητες να συνεχίσει στους “8”, ενώ η προβολή για την τελική κατάταξη των ομίλων την τοποθετεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.

Το ενδιαφέρον, μάλιστα, δεν περιορίζεται στην πρόκριση από τον όμιλο. Η Ελλάδα εμφανίζεται ακόμη και στον πίνακα με τα πιθανότερα ζευγάρια του τελικού του Nations League.

Στο 82,1% η πιθανότητα πρόκρισης στα προημιτελικά

Στην ανάλυση του Football Meets Data της 29ης Σεπτεμβρίου, η πιθανότητα της Εθνικής Ελλάδας να βρεθεί στα προημιτελικά υπολογίζεται στο 82,1%.

Πρόκειται για την πέμπτη υψηλότερη επίδοση ανάμεσα στις 16 ομάδες της League A.

Μόνο η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία βρίσκονται πάνω από τη γαλανόλευκη, η οποία εμφανίζεται μπροστά από το Βέλγιο, την Αγγλία και τη Νορβηγία.

Το ποσοστό αφορά την παρουσία στην πρώτη δυάδα του ομίλου, που οδηγεί στα προημιτελικά. Δεν αποτελεί πιθανότητα κατάκτησης της πρώτης θέσης ούτε, φυσικά, σημαίνει ότι η πρόκριση έχει εξασφαλιστεί.

Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία στο προβλεπόμενο σενάριο των «8»

Στη νεότερη προβολή για την έκβαση των ομίλων, το Football Meets Data τοποθετεί την Ολλανδία στους νικητές των τεσσάρων ομίλων της League A, μαζί με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία. Η Ελλάδα εμφανίζεται στις δεύτερες θέσεις, μαζί με την Αγγλία, τη Νορβηγία και το Βέλγιο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η κατάταξη, οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής στα προημιτελικά θα είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι πρώτοι των ομίλων κληρώνονται με δεύτερους διαφορετικού ομίλου. Επομένως, σε αυτό το σενάριο η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Οι αναμετρήσεις είναι διπλές, με τους δεύτερους να δίνουν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους.

Πρόκειται πάντως για τους αντιπάλους που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη προβολή. Η τελική σύνθεση των προημιτελικών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγωνιστικών και την κατάταξη κάθε ομίλου.

Η Ελλάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει Euro 2028

Η πορεία στο Nations League έχει σημασία και για τα προκριματικά του Euro 2028, καθώς τα γκρουπ δυναμικότητας συνδέονται με την κατάταξη στη διοργάνωση. Στον πίνακα των προβλεπόμενων γκρουπ του Football Meets Data, η Ελλάδα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ, μαζί με τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η προβολή, η γαλανόλευκη θα αποφύγει στον προκριματικό όμιλό της τις υπόλοιπες ομάδες του πρώτου γκρουπ. Αυτό δεν εξασφαλίζει εύκολη κλήρωση, καθώς στο δεύτερο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η Τουρκία, η Σερβία, η Ελβετία και η Αυστρία.

Τα προβλεπόμενα γκρουπ δυναμικότητας είναι:

Πρώτο γκρουπ: Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, ΕΛΛΑΔΑ, Αγγλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Κροατία, Γερμανία.

Δεύτερο γκρουπ: Τουρκία, Σερβία, Ουαλία, Τσεχία, Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, Ουκρανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Ιρλανδία, Σλοβενία.

Τρίτο γκρουπ: Ιρλανδία, Σκωτία, Πολωνία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Ισλανδία.

Τέταρτο γκρουπ: Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Εσθονία, Νήσοι Φερόες, Κύπρος, Βουλγαρία, Λετονία, Μολδαβία, Σαν Μαρίνο.

Πέμπτο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Λιχτενστάιν.

Ο πίνακας περιγράφει την εκτίμηση για τα γκρουπ εφόσον όλοι οι όμιλοι του Nations League ολοκληρωθούν με την προβλεπόμενη σειρά. Η θέση της Ελλάδας στο πρώτο γκρουπ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το σενάριο τελικού Ελλάδα–Ισπανία

Η παρουσία της Εθνικής στις προβολές φτάνει μέχρι τον τελικό. Στον πίνακα με τα πιθανότερα ζευγάρια, το Ελλάδα–Ισπανία εμφανίζεται με πιθανότητα 2%, στη δωδέκατη θέση της σχετικής λίστας.

Το πιθανότερο ζευγάρι είναι το Γαλλία–Ισπανία με 18,3%, ενώ ακολουθούν το Αγγλία–Ισπανία με 12,3% και το Πορτογαλία–Ισπανία με 11,6%.

Σαν… κερασάκι μπορούμε να αναφέρουμε πως η Ελλάδα του Γιοβάνοβιτς συγκεντρώνει 17% πιθανότητα να φτάσει στους τελικούς και 0,8% να κατακτήσει το τρόπαιο.

Το 2% αφορά αποκλειστικά την πιθανότητα να συναντηθούν η Ελλάδα και η Ισπανία στον τελικό, συνυπολογίζοντας στις προσομοιώσεις αποτελέσματα και κληρώσεις. Δεν εκφράζει τη συνολική πιθανότητα της γαλανόλευκης να φτάσει στον τελικό απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, ο άμεσος στόχος παραμένει η συνέχεια στον όμιλο και η εξασφάλιση μιας θέσης στα προημιτελικά. Οι δύο εκτός έδρας νίκες έδωσαν σημαντικό προβάδισμα και οι προβολές αποτυπώνουν την ευκαιρία που έχει πλέον μπροστά της η Εθνική, τόσο στο Nations League όσο και ενόψει της διαδρομής προς το Euro 2028.