Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν: Επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα με στόχο το 2Χ2 οι «πράσινοι»

Κόντρα στη Βιλερμπάν για το 2/2 ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε στο «Telekom Center Athens» την ASVEL για τη 2η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, θέλοντας να πανηγυρίσουν όπως έκαναν και στην πρεμιέρα της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στην έτερη γαλλική ομάδα της διοργάνωσης.

Κόντρα στην Παρί, η ομάδα του Ομπράντοβιτς κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και τελικά πήραν την εύκολη νίκη με 91-72, έχοντας για κορυφαίο της τον Φρανσίσκο (18π, 4 ασίστ), ο οποίος πήρε πολλές βοήθειες επιθετικά από Λεσόρ (15π, 9 ριμπ), Γιαμπουσέλε (13π, 5 ριμπ), Μήτογλου (11π, 6 ριμπ) και Μαντζούκα (10π, 4 ριμπ).

Έτσι, ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν, όμως μερικές μέρες αργότερα ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Έτσι, απόψε θα ψάξει την αντίδραση για να επιστρέψει στις νίκες, ενώ θα ακολουθήσει η επίσης εντός έδρας αναμέτρησή του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10, 21:15), πριν φιλοξενήσει τον Βίκο Ιωαννίνων για την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα.

Στα αγωνιστικά, οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ παραμένουν εκτός δράσης, ενώ νοκ-άουτ, τόσο από το αποψινό όσο και από το επόμενο με τους Ισραηλινούς, έμεινε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έχει υποστεί μυϊκό σπασμό και ξεκίνησε θεραπεία.

«Θα πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, πάντα είναι το ίδιο. Η Βιλερμπάν έπαιξε πολύ καλά απέναντι στη Μακάμπι, έχει έμπειρους και αθλητικούς παίκτες, όπως ο Μιλς και ο Κράουντερ. Σε όλα τα παιχνίδια της παίρνει πολλά τρίποντα και πρέπει να αμυνθούμε απέναντι σε αυτό, όπως και στο τρανζίσιον της, αλλά και στο ένας εναντίον ενός. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα ματς Ευρωλίγκας. Η ψυχολογία της ομάδας είναι πολύ καλή», δήλωσε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Ομπράντοβιτς.

Όσον αφορά τη Βιλερμπάν, στην πρεμιέρα της πανηγύρισε την εντός έδρας νίκη με 84-74 κόντρα στη Μακάμπι, έχοντας για πρωταγωνιστές της τους Κράουντερ (19π, 4 ριμπ, 4 ασίστ) και Μιλς (15π). Με τον Τόνι Πάρκερ στην τεχνική της ηγεσία, η γαλλική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε διαθέσιμους τους Γουάσινγκτον, Τζάκσον, Σέστινα και Ντοσού-Γιοβό, ενώ στη συνέχεια της εβδομάδας με διπλή αγωνιστική θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, ξεκίνησε με ήττα στην έδρα της Ροάν και την περασμένη Κυριακή επιβλήθηκε με 97-85 της Σολέ.

Νταμίρ Γιαβόρ, Μιλιβόγε Γιόβτσιτς και Τζόρντι Αλιάγκα θα είναι οι τρεις διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στις δύο περσινές συναντήσεις του με τη Βιλερμπάν. Επικρατώντας με 91-85 στην Αθήνα και με 79-78 στη Γαλλία.

Λίγο νωρίτερα από το παιχνίδι του «Telekom Center Athens», θα ξεκινήσει το στο «Aleksandar Nikolic» του Βελιγραδίου η αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Μπεσίκτας (21:05)! Στην πρεμιέρα τους, οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν με 84-74 στην έδρα της Βιλερμπάν, ενώ οι Τούρκοι το πάλεψαν, αλλά τελικά ηττήθηκαν με το οριακό 96-94 από τη Βαλένθια, στην επιστροφή της στην Ευρωλίγκα μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.