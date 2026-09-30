Δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ

Το βουλγάρικο ποδόσφαιρο σοκαρίστηκε το πρωί της Τετάρτης με την είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ Μπλόβντιβ, Ίλιγιαν Φιλίποβ.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας και αφεντικό μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών της Βουλγαρίας στον χώρο των κατασκευών και των μεταφορών, εντοπίστηκε δολοφονημένος τα ξημερώματα.

Φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό και να κατέληξε στο σημείο, σε χώρο ιδιοκτησίας του.

Πηγή: sport-fm.gr