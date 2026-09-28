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Νίκη του Τσιτσιπά στον πρώτο προκριματικό γύρο του Japan Open

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Γιοσιχίτο Νισιόκα και προκρίθηκε στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open.

Με νίκη ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις υποχρεώσεις του στο 500άρι Japan Open του Τόκιο, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο. 44, επικράτησε με 2-0 σετ, 7-5 και 6-2, του 31χρονου Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα, Νο. 210. Ο Τσιτσιπάς άντεξε την αντίσταση του αντιπάλου του στο πρώτο σετ και στη συνέχεια πήρε πιο άνετα τη νίκη στο δεύτερο.

Για μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει την Τρίτη τον Αυστραλό Ρίνκι Χιτζικάτα, Νο. 82. Ο Χιτζικάτα προκρίθηκε στον καθοριστικό γύρο, επικρατώντας με 6-2, 6-3 του Ούγκο Καραμπέλι. 

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