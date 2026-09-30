ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Σαραντάρα»... Ισπανία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Όλα τα αποτελέσματα.

40 και... συνεχίζει. Μετά την τρομερή επί της Αγγλίας νίκη στο Γουέμπλεϊ, η πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία επικράτησε και της Κροατίας στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης με 4-1 και με το 2/2 στον 3ο όμιλο της League A οδηγεί την κούρσα στο γκρουπ. Η «ρόχα» συμπλήρωσε 40 ματς αήττητη και κανείς δεν ξέρει που και ποιος μπορεί να σταματήσει την ομάδα του Ντε λα Φουέντε. Απόλυτος πρωταγωνιστών των νικητών ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ με 2 γκολ και ααίστ!

Η Αγγλία, την ίδια ώρα, άφησε πίσω την ήττα της πρεμιέρας από τους Ισπανούς κι «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο περνώντας νικηφόρα το εμπόδιο της Τσεχίας των 10 παικτών από το 25' (κόκκινη ο Σουλτς) με 2-0 στην Φορτούνα Αρένα της Πράγας.  

Δύο στα δύο και για την Ελβετία στον 1ο όμιλο της League B, με την ομάδα του Μουράτ Γιακίν να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αποβολή του Χέντρι στο 11' και να επικρατεί 3-0 της Σκωτίας στο «Χαμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης.

Πολύ εύκολα και «καθαρίζοντας» το ματς από το πρώτο 45λεπτο, η Αλβανία έκανε το 2/2 στον 1ο όμιλο της League C με το τελικό 3-0 επί του Σαν Μαρίνο στο «Ολίμπικο» του Σεραβάλ. Οι «γείτονες» με 6 βαθμούς πήραν... κεφάλι στο γκρουπ, μετά την «γκέλα» της Φινλανδίας νωρίτερα απέναντι στη Λευκορωσία (0-0). 

Την πρώτη της νίκη στον 4ο όμιλο της League C πήρε η Ισλανδία και, μάλιστα, εκτός έδρας με το ευρύ 3-0 επί του Λουξεμβούργου, ενώ η Σλοβενία εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κι επικράτησε 2-0 της Βόρειας Μακεδονίας. 

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η άλλα αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της τελευταίας ημέρας της 2ης αγωνιστικής των ομίλων, ανάμεσα στη Μολδαβία και στα Νησιά Φαρόε (1-1). 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής του Nations League:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία          0-1

(88΄ Ολίσε)

Τουρκία-Ιταλία         1-4

(47΄ Γιλμάζ - 9΄ Μπαστόνι, 22΄ Φρατέζι, 27΄ Καγιοντέ, 50΄ Εσπόζιτο)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία-Ολλανδία        1-2

(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ        0-1

(74' Κουρμπέλης)

3ος ΟΜΙΛΟΣ 

Ισπανία-Κροατία        4-1

(2',61' Γιαμάλ, 31' Πιούμπιλ, 89' Ν.Γουίλιαμς - 28' Μπέλιο)

Τσεχία-Αγγλία          0-2

(47' Γκόρντον, 69' Κέιν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία           2-0

(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)

Νορβηγία-Πορτογαλία    1-2

(51' Χάαλαντ - 17' Ζοάο Φέλιξ, 54' Γκονσάλο Ράμος)

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία-Β. Μακεδονία  2-0

(55' Λόβριτς, 82' Μάτκο)

Σκωτία-Ελβετία         0-3  

(12' Ροντρίγκες, 55' Ελβέντι, 82' Αμντούνι)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουκρανία       0-0

Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία    0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία-Κόσοβο         3-1

(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα)

Ισραήλ-Ιρλανδία        0-3

(13' Πάροτ, 16' Ινταχ, 25' Μοϊλάν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Βοσνία        2-4

(28΄ Μπιρλιγκέα, 62΄ Τσικαλντάου - 12΄ Γκίγκοβιτς, 19΄ Μουχαμέροβιτς, 

40΄ Ταμπάκοβιτς, 55΄ Μάμιτς)

Σουηδία-Πολωνία        3-1

(8΄ Νίγκρεν, 63΄ Αγιάρι, 72΄ Γκιόκερες - 43΄ Σ. Σιμάνσκι)

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Λευκορωσία   0-0

Σαν Μαρίνο-Αλβανία     0-3

(21' Μεχμέτι, 27' Ουζούνι, 65' Μανάι)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Μαυροβούνιο    2-3

(34' Σερομπιάν, 65' Σπερτσγιάν - 20' αυτ. Πιλογιάν, 38' Κρστόβιτς, 89' Λάτκοβιτς)

Λετονία-Κύπρος         0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε   1-1

(66' Πέρτσιουν - 26'πέν. Ντάβιντσεν) 

Σλοβακία-Καζακστάν     2-1

(26' Σάουερ, 82' Χάντσκο - 35' Καρίμοφ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία-Εσθονία      0-0

Λουξεμβούργο-Ισλανδία  0-3

(13' Γκούντγιονσεν, 39' Όσκαρσον, 73' Πάλσον)

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Ανδόρα       0-0    

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

(9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παυλίδης: «Πολύ μεγάλη χαρά το γεμάτο γήπεδο - Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα»

Super League

|

Category image

«Ναυάγιο» με Ουάρντα

Super League

|

Category image

Στατιστικό που προβληματίζει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Super Cup: ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Οι τρεις πρώτοι με τέσσερα, δεν είναι αυτοί που νομίζεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ρεάλ για Φαν Ντάικ!

La Liga

|

Category image

Λαπόρτα: «Προσπάθησα με κάθε τρόπο να φέρω τον Λαουτάρο στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι»

La Liga

|

Category image

Ορίστηκε η 4η αγωνιστική - 28η Οκτωβρίου το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Για αυτό θα πάει... υποψιασμένη

ΑΕΚ

|

Category image

Ανακοινώθηκε η 4η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας – Τότε είναι το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει;

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ξέρει ο Μάντζιος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάει καιρός...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο πρόβλημα με Φαν Χέκε στην Ολλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα του Πεπ για την ενοχή της Σίτι: «Να ξέρετε ότι είμαι εδώ για εσάς»!

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη