Stoiximan Super League: Άλλαξαν ώρα έξι ματς του Παναθηναϊκού

Την αλλαγή ώρας σε έξι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού γνωστοποίησε η Stoiximan Super League. Πρόκειται για πέντε εντός έδρας ματς και ένα εκτός, αυτό με τον Ηρακλή.

Όλα πήγαν νωρίτερα, ενώ τα πέντε από τα έξι παιχνίδια πήγαν στις 17:30 και το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική στις 19:00.

Ήταν μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ήθελε να κάνει νωρίτερα τα παιχνίδια της ώστε να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες και παιδιά να βρεθούν στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

7η Αγωνιστική• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

9ηΑγωνιστική• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26 στις 19:00 (αντί για 21:00).

10η Αγωνιστική• ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).

11η Αγωνιστική• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

13η Αγωνιστική• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).