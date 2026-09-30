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Κ. Σχίζας: Η κληρονομιά του λευκώματος για τα 100χρονα και τι είπε για το θέμα του επενδυτή

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντικές αναφορές από τον πρόεδρο του σωματείου Δρ. Κώστα Σχίζα.

Φιλοξενούμενος στον Super Sport FM ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, Δρ. Κώστας Σχίζας, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στην έκδοση του επετειακού λευκώματος για τον έναν αιώνα ζωής του συλλόγου. Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας του σωματείου σχολίασε το θέμα του επενδυτή και την πορεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Για την εκδήλωση παρουσίασης του επετειακού λευκώματος των 100 χρόνων Ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:: «Δύσκολη αποστολή, δύσκολος χώρος, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Είναι έτοιμο το Επετειακό Λεύκωμα και θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα και όσοι βρεθούν στην εκδήλωση θα μπορούν να αγοράσουν τα δύο βιβλία που αφορούν στην Ιστορία του ΑΠΟΕΛ, μέσα από έναν αιώνα μεγάλων αγώνων και θυσιών. Η Εθνική Πολιτική του ΑΠΟΕΛ είναι μια μεγάλη κληρονομιά. Δεν γεννιέται κάποιος Θρύλος, γίνεται και ο ΑΠΟΕΛ έγινε μέσα από την πορεία και τους αγώνες του. Καταγράφονται όλες οι ιστορικές στιγμές του σωματείου, ποδόσφαιρο και όλων των αθλημάτων. Όλα καταγεγραμμένα…».

Για το οίκημα του σωματείου, ενημέρωσε: «Γίνονται προσπάθειες για να τελειώσει πριν τις 8 Νοεμβρίου».

Για το θέμα με τον επενδυτή, είπε: «Κάτι περισσότερο δεν υπάρχει και μπορώ να το πω ευθέως και δημόσια, επειδή υπήρξε παραφιλολογία, αλλά στο τέλος της ημέρας, ΑΠΟΕΛ Σωματείο, Εταιρεία και επενδυτής, θα συγκλίνουν εκεί που πρέπει. Γίνεται τεράστια προσπάθεια, αν κρίνω από το σωματείο που είμαι πρόεδρος γίνονται προσπάθειες να εξευρεθούν πόροι για να βγει η χρονιά. Αν ευοδώσεις με τον επενδυτή θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ό,τι και να πούμε αν δεν μπουν οι υπογραφές δεν μπορείς να πεις κάτι. Πιστεύω ότι προχωρά».

Για το αγωνιστικό: «Αυτό που γίνεται πάντα με νέο προπονητή και παίκτες, χρειάζεται υπομονή. Παρακολουθώ την ομάδα. Υπήρχαν συγκυρίες, θα μπορούσε ο ΑΠΟΕΛ να έχει και περισσότερους βαθμούς και λιγότερους. Πιστεύω πως αυτές τις μέρες της διακοπής γίνεται προσπάθεια για να ανασυνταχθεί η ομάδα και να γίνει όπως την θέλουν οι φίλαθλοί μας στα 100 χρόνια. Βλέπω να υπάρχει πρόοδος στην ομάδα. Γίνεται προσπάθεια ανασύνταξης για να έχουμε μία ομάδα αντάξιας του κόσμου. Αυτό με τα 100χρονα το ζεις μια φορά. Εμείς δεν θα το ξαναζήσουμε. Ο ΑΠΟΕΛ υπήρξε πρωτοπόρος και πρωταγωνιστής από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του».

Για τον, κατά γενική ομολογία, κορυφαίο παίκτη του ΑΠΟΕΛ στην Ιστορία του συλλόγου, Ανδρέα Στυλιανού, σχολίασε: «Τεράστια μορφή, μπορώ να πω το ίδιο. Αλλά και σε άλλες εποχές, υπήρξαν κι άλλοι. Δεν μπορώ για παράδειγμα να ξεχάσω τον Ανδρέα και την οικογένεια Παντζιαρά».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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