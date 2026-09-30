Η Ντόρτμουντ θέλει να γίνει διαχείριση στον Καρέτσα, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα

Η Εθνική Ελλάδας έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League A του Nations League κάνοντας το “2Χ2” στα εκτός έδρας παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία.

Πλέον η δράση μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα υποδεχθεί κατά σειρά την Ολλανδία (01/10) και τη Γερμανία (04/10).

Ένα από τα βασικά όπλα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ενδέχεται να χρειαστεί διαχείριση όπως αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα, το Ruhr Nachrichten υποστηρίζει πως η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει από την Εθνική Ελλάδας να διαχειριστεί τα αγωνιστικά λεπτά του νεαρού μεσοεπιθετικού στα ερχόμενα παιχνίδια αφού δεν θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη σχετικά με την αγωνιστική του κατάσταση.

Ο Καρέτσας έπαιξε 74 λεπτά στο Ράικο Μίτιτς και σε όλο το παιχνίδι στο Άουγκσμπουργκ.