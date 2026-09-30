Πληγώνει, μα πεισμώνει...

Όταν το αεροπλάνο με την αποστολή της Εθνικής Κύπρου αναχωρούσε την περασμένη Τετάρτη για το Μαυροβούνιο, η πίστη για ιδανικό ξεκίνημα στη σειρά των παιχνιδιών για το Nations League ήταν μεγάλη. Η… σούμα από τα δύο πρώτα παιχνίδια για τον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας προφανώς και δεν ικανοποιεί κανέναν αφού αποκομίσαμε μόλις έναν βαθμό από την ισοπαλία τη Δευτέρα το βράδυ στη Λετονία (0-0) και έχοντας δεχθεί την ήττα με 2-1 από το Μαυροβούνιο.

Έτσι λοιπόν, παίρνει χαρακτήρα… τελικού ο αγώνας της Παρασκευής (02/10, 19:00) με την Αρμενία στο ΓΣΠ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί, όμως επιβάλλεται να είναι αποτελεσματικό. Με τη Λετονία χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Πλήρωσε ακριβά τόσο την ατυχία της (δύο δοκάρια με Έντουρντς) όσο και την αστοχία της. Ήταν λοιπόν ένα ξεκίνημα που πληγώνει ως προς τη συγκομιδή αφού οι εμφανίσεις δεν ήταν κακές. Και έτσι πεισμώνει τόσο τους διεθνείς όσο και το προπονητικό επιτελείο.

Με ενδεχόμενη νίκη θα υποσκελίσουμε την αντίπαλό μας στον βαθμολογικό πίνακα. Η κατάσταση άρα μπορεί να... γυρίσει και να δούμε τη συνέχεια με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Απλώς να επισημάνουμε πως η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο θα προαχθεί στη Β΄ Κατηγορία, ενώ αυτή που θα τερματίσει 2η θα αγωνιστεί σε πλέι οφ με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β΄ Κατηγορία. Αν νικήσει θα προαχθεί ενώ αν χάσει θα παραμείνει στην Γ΄ Κατηγορία, όπως και αυτές που θα τερματίσουν στην 3η και 4η θέση.

Το μήνυμα Μάντζιου

«Μην απογοητεύεστε. Ψηλά το κεφάλι. Στην έδρα μας κρίνονται έξι βαθμοί και θα πρέπει να τα δώσουμε όλα για να αλλάξουμε τα δεδομένα στον όμιλο», ήταν το μήνυμα που έστειλε στους ποδοσφαιριστές του ο Απόστολος Μάντζιος στα αποδυτήρια αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Λετονία. Την Τετάρτη το απόγευμα η Εθνική μας θα προπονηθεί στο ΓΣΠ και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της.

Οι κίτρινες κάρτες που αντίκρισαν οι Κωνσταντίνος Σωτηρίου και Νικ Τσαρούλλα θα τους στερήσουν το δικαίωμα να παίξουν στον αγώνα της Παρασκευής με τη Λετονία. Δεδομένα λοιπόν θα γίνουν αλλαγές από τον Απόστολο Μάντζιο στην ενδεκάδα. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Κωνσταντίνος Λαΐφης που ταξίδεψε με την αποστολή και έκανε ατομικές προπονήσεις.

Σε αυτή την προσπάθεια για νίκη, καθοριστική είναι και η παρουσία του κόσμου ώστε να δώσει ώθηση. Η τιμή εισόδου παραμένει στα 10 ευρώ, ενώ 15 ευρώ κοστίζει το οικογενειακό πακέτο στην ανατολική κερκίδα για δυο ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά.