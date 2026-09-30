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Ραφίνια: Εκτός Βραζιλίας και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ραφίνια τέθηκε εκτός αποστολής της Βραζιλίας για το φιλικό με την Ινδία, λόγω ενοχλήσεων και οιδήματος στον δεξιό μηρό, και επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα για θεραπεία.

Ο Ραφίνια δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής Βραζιλίας στην Ινδία, καθώς οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στον δεξιό μηρό οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα και να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της νίκης της «σελεσάο» με 4-2 επί της Αυστραλίας, έχοντας αισθανθεί μυϊκή ενόχληση στο δεξί πόδι. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποια συγκεκριμένη μυϊκή κάκωση, ωστόσο εντοπίστηκε μικρό οίδημα στην περιοχή και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας αποφάσισε να μην υπάρξει κανένα ρίσκο.

Η απόφαση έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για το ίδιο σημείο που ταλαιπώρησε επανειλημμένα τον Ραφίνια την περασμένη σεζόν. Ο Βραζιλιάνος είχε αντιμετωπίσει τέσσερις τραυματισμούς στον δεξιό μηρό, μένοντας συνολικά εκτός δράσης για περισσότερες από 150 ημέρες με την Μπαρτσελόνα και την εθνική ομάδα. Ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετώπισε ήταν και εκείνο που προέκυψε στο παιχνίδι με την Αϊτή για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ραφίνια είχε αναβαθμισμένο ρόλο στη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι στο συγκεκριμένο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων. Φόρεσε τη φανέλα με το Νο10, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού λόγω της απουσίας του Μαρκίνιος και είχε αναλάβει παράλληλα την εκτέλεση των πέναλτι.

Η βραζιλιάνικη ομοσπονδία δεν πρόκειται να καλέσει άλλον ποδοσφαιριστή στη θέση του. Η αποστολή της Βραζιλίας έχει ρεπό την Τετάρτη και θα πραγματοποιήσει ακόμη μία προπόνηση στο Μπρίσμπεϊν πριν αναχωρήσει για την Ινδία, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα εθνική ομάδα στην Καλκούτα.

 

 

 

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