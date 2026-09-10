Μωσαϊκός και Γρηγορίου πρωταγωνιστούν στην ευρωπαϊκή σκηνή!

Μια εξαιρετική χρονιά συνεχίζουν να διανύουν οι νεαροί Κύπριοι αντισφαιριστές Αναστάσης Μωσαϊκός και Ανδρέας Γρηγορίου, μέλη των Εθνικών Ομάδων της Κύπρου, οι οποίοι συνεχίζουν να καταθέτουν διαπιστευτήρια στις διεθνείς διοργανώσεις της Tennis Europe.

Στο Νο8 της Ευρώπης ο Αναστάσης Μωσαϊκός

Ο Αναστάσης Μωσαϊκός, που αγωνίζεται στην κατηγορία Tennis Europe U14, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Athens Lawn Tennis Cup, διοργάνωση Category 2, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 29 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2026. Ο νεαρός Κύπριος κατέκτησε το πρωτάθλημα στο μονό, πραγματοποιώντας αψεγάδιαστη πορεία και επικρατώντας στον τελικό του Δανού Nicholai H. Petersen με 2-0 σετ, 6-3, 6-0.

Ο Μωσαϊκός είχε προηγουμένως επικρατήσει διαδοχικά των Παύλου Καλογιαννίδη, Τζέρι Κουτσογιώργου, Αναστάσιου Αγγελόπουλου και Κωνσταντίνου Καλπαξίδη, χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του στο διπλό, όπου μαζί με τον Θάνο Ξηροτάγαρο έφτασαν μέχρι τον τελικό, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο match tie-break. Η επιτυχία του στην Αθήνα, σε μια διοργάνωση Category 2, είχε ως αποτέλεσμα ο Μωσαϊκός να ανέβει δύο θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη της Tennis Europe U14, φτάνοντας πλέον στο Νο8 της Ευρώπης με 795 βαθμούς.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η θέση του στην Race to Monte-Carlo Ranking (37-2026), όπου βρίσκεται στην 9η θέση, ενώ ο συμπατριώτης μας Γιάννης Λεοντής βρίσκεται στην 23η θέση. Η παρουσία δύο Κυπρίων αθλητών στις υψηλές θέσεις της Race to Monte-Carlo αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της δυναμικής που αναπτύσσει η κυπριακή αντισφαίριση στις μικρές ηλικίες.

Δύο τίτλοι για τον Ανδρέα Γρηγορίου στην Αλβανία

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Ανδρέα Γρηγορίου, ο οποίος αγωνίζεται στην κατηγορία Tennis Europe U12, στο National Sport Park Open στα Τίρανα της Αλβανίας, διοργάνωση Category 2, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Γρηγορίου πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στο μονό, κατακτώντας το πρωτάθλημα και ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση αήττητος και χωρίς να χάσει σετ. Στον τελικό επικράτησε του Αλβανού Jonis Gaba με 2-0, 6-1, 6-1, έχοντας προηγουμένως σημειώσει τρεις νίκες στη φάση των ομίλων, ενώ στα νοκ-άουτ επικράτησε του Τούρκου Ali Asil Aslan και του Κοσοβάρου Rassul Tleof.

Η επιτυχία του Γρηγορίου ήταν διπλή, καθώς κατέκτησε το τρόπαιο και στο διπλό, αγωνιζόμενος μαζί με τον Αλβανό Jonis Gaba.

Το δίδυμο Γρηγορίου/Gaba επικράτησε στα προημιτελικά των Semir Demir Soysal / Demir Vural με 2-1, ενώ στα ημιτελικά νίκησε τους Alexis Caddeo / Demir Essen με 2-0. Στον τελικό επικράτησε των Arseniy Gorbach / Rassul Tleof, κατακτώντας και τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση.

Έτσι, ο Ανδρέας Γρηγορίου ολοκλήρωσε την παρουσία του στα Τίρανα με δύο τίτλους, στο μονό και στο διπλό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στην κατηγορία U12.

Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στη σημαντική διάκριση που είχε πετύχει ο Γρηγορίου έναν μήνα νωρίτερα στη Μολδαβία, όπου επίσης είχε κατακτήσει τους τίτλους στο μονό και στο διπλό στο Regata Junior Trophy, διοργάνωση Category 2.

Δύο μεγάλα ταλέντα με το βλέμμα στο μέλλον

Οι επιτυχίες των δύο νεαρών αντισφαιριστών αποτελούν ακόμη μία σημαντική ένδειξη της προόδου και της δυναμικής που παρουσιάζει η νέα γενιά της κυπριακής αντισφαίρισης. Η συνεχής παρουσία τους στις κορυφαίες θέσεις, οι τίτλοι και οι σημαντικές διεθνείς διακρίσεις αποτελούν αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της αγωνιστικής τους εξέλιξης, αλλά και της σημαντικής στήριξης που λαμβάνουν από τους προπονητές και τις οικογένειες τους.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους Αναστάση Μωσαϊκό και Ανδρέα Γρηγορίου για τις σημαντικές επιτυχίες τους και τους εύχεται ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στη συνέχεια της πορείας τους.

Οι επιτυχίες τους αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για την κυπριακή αντισφαίριση και ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του αθλήματος στην Κύπρο.