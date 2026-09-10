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Τα ντέρμπι μέχρι την 16η αγωνιστική - Πότε παίζουν οι Big-4

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος έως και την 16η αγωνιστική.

Στο σημερινό (10/9) Δ.Σ. της Λίγκας εγκρίθηκε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος έως και την 16η αγωνισική του πρωταθλήματος, στις αρχές του νέου έτους. 

Στο πρόγραμμα υπάρχουν επτά ντέρμπι μεταξύ των Big-4, με το αμέσως επόμενο να είναι προγραμματισμένο για την Κυραική 11 Οκτωβρίου, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. 

Ακολουθεί το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ της 9ης αγωνιστικής και μετά από μία εβδομάδα το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Όλα τα ντέρμπι των Big-4 θα διεξαχθούν ημέρα Κυριακή, με εξαίρεση το Ολυμπιακός-ΑΕΚ της 13ης αγωνιστικής, που θα γίνει ημέρα Σάββατο (5 Δεκεμβρίου).

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Δείτε αναλυτικά: 

6η αγωνιστική

11/10 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00)

9η αγωνιστική

1/11 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (21:00)

10η αγωνιστική

8/11 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (21:00)

12η αγωνιστική

29/11 Άρης-Ολυμπιακός (19:00)

29/11 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (21:00)

13η αγωνιστική

5/12 Ολυμπιακός-ΑΕΚ (20:00)

6/12 Παναθηναϊκός-Άρης (19:00)

14η αγωνιστική

13/12 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:30)

16η αγωνιστική

10/1 Άρης-ΠΑΟΚ (19:30)

sdna.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

Super League

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