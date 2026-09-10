Τα ντέρμπι μέχρι την 16η αγωνιστική - Πότε παίζουν οι Big-4
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος έως και την 16η αγωνιστική.
Στο σημερινό (10/9) Δ.Σ. της Λίγκας εγκρίθηκε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος έως και την 16η αγωνισική του πρωταθλήματος, στις αρχές του νέου έτους.
Στο πρόγραμμα υπάρχουν επτά ντέρμπι μεταξύ των Big-4, με το αμέσως επόμενο να είναι προγραμματισμένο για την Κυραική 11 Οκτωβρίου, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Ακολουθεί το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ της 9ης αγωνιστικής και μετά από μία εβδομάδα το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Όλα τα ντέρμπι των Big-4 θα διεξαχθούν ημέρα Κυριακή, με εξαίρεση το Ολυμπιακός-ΑΕΚ της 13ης αγωνιστικής, που θα γίνει ημέρα Σάββατο (5 Δεκεμβρίου).
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Δείτε αναλυτικά:
6η αγωνιστική
11/10 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00)
9η αγωνιστική
1/11 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (21:00)
10η αγωνιστική
8/11 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (21:00)
12η αγωνιστική
29/11 Άρης-Ολυμπιακός (19:00)
29/11 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (21:00)
13η αγωνιστική
5/12 Ολυμπιακός-ΑΕΚ (20:00)
6/12 Παναθηναϊκός-Άρης (19:00)
14η αγωνιστική
13/12 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:30)
16η αγωνιστική
10/1 Άρης-ΠΑΟΚ (19:30)
sdna.gr