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Eπένδυση στο μέλλον, μα και βάθος στο ρόστερ

ΓΗΠΕΔΟ

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Κάποιες φορές νεαροί παίκτες του καταλόγου Β αποδεικνύονται λίρα εκατό σε μία ομάδα και αυτό προσδοκούν και στον Απόλλωνα.

Με την απόκτηση των δύο 18χρονων Νιγηριανών, δηλαδή του Μουμπάρακ Ούτχμαν (ακραίος επιθετικός) αλλά και του Όγκαστιν Τσίμα (ανασταλτικός μέσος-φωτό), επενδύουν στο μέλλον. Υπέγραψαν συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2028 με δικαίωμα επέκτασης μέχρι τον Μάιο του 2030. Ταυτόχρονα ωστόσο είναι και δύο επιλογές που προσφέρουν βάθος στο ρόστερ, στην απαιτητική χρονιά που διανύουμε. Και σίγουρα από τη στιγμή που δεν πιάνουν... τόπο, τότε στον Απόλλωνα θεωρούν πως ήταν δύο πολύ καλές ευκαιρίες και να τους εντάξουν στο δυναμικό τους. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της τεχνικής ηγεσίας.

Mε αυτές τις δύο προσθήκες, τα νέα αποκτήματα, στη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώθηκε τα μεσάνυκτα, έφθασαν τα έντεκα. Προηγήθηκαν οι Λεωνίδας Κονομής, Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης, Άγγελος Ανδρέου, Κόνορ Γκόλντσον, Άλεν Όζμπολτ, Εμάνουελ Αϊβού, Ίκεϊ Ούγκμπο και Τζόελ Ασόρο. Να σημειωθεί πως σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο Ανδρέας Αθανασίου, ο οποίος πήγε ωστόσο δανεικός στην Ε.Ν. Ύψωνα.

Τα μεταγραφικά πλέον μπήκαν στην... πάντα και η προσοχή επικεντρώνεται στο επικείμενο ντέρμπι. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο μιας και θα ταξιδέψει στη Λευκωσία για να παίξει με την πρωταθλήτρια Ομόνοια. Σε μία αναμέτρηση που ο προπονητής Ερνάν Λοσάδα θα έχει για πρώτη φορά διαθέσιμους σε αγώνα πρωταθλήματος τους Γκαετάν Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας. Αμφότεροι είχαν τιμωρηθεί με κόκκινη στον τελικό κυπέλλου. Όπως γίνεται αντιληπτό, η επάνοδός τους προσφέρει ευελιξία κινήσεων στον Ερνάν Λοσάδα που βλέπει και τους άλλους μεσοεπιθετικούς να είναι σε καλή κατάσταση. Εκτός πλάνων για τη μάχη με τους πράσινους θα είναι ωστόσο οι τραυματίες Λιούμπιτς, Μπράουν και Ανδρέου.

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