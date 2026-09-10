Μπήκε στο Top-5 των σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης!
ΓΗΠΕΔΟ
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Μία ακόμη διάκριση απολαμβάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, με το γκολ που σημείωσε στην τεσσάρα απέναντι στη Μορεϊρένσε για την 3η αγωνιστική της Primeira Liga μπήκε στο Top-5 των σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα.
Συγκεκριμένα, ο Παυλίδης αύξησε σε 72 τα γκολ που έχει πετύχει με τη φανέλα του πορτογαλικού συλλόγου και ανέβηκε στην 5η θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών των «αετών».
Ο Παυλίδης πέρασε δηλαδή τον Ισαΐας (71 γκολ), ενώ απέχει μόνο δύο γκολ από τον 4ο στον σχετικό πίνακα Σεφέροβιτς.
Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Όσκαρ Καρντόσο με 172 γκολ.
Οι πέντε πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα:
1. Καρντόσο 172 γκολ
2. Ζόνας 137 γκολ
3. Μάγκνουσον 87 γκολ
4. Σεφέροβιτς 74 γκολ
5. Παυλίδης 72 γκολ