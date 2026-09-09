H Πεγκούλα επικράτησε στο ματς των δισεκατομμυριούχων - Για τη ρεβάνς με τη Σαμπαλένκα στις «4» του US Open

Η Τζέσικα Πεγκούλα ήταν η μεγάλη νικήτρια στον αμερικανικό «εμφύλιο» με την Έμα Ναβάρο, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ και εξασφάλισε για τρίτη διαδοχική χρονιά την παρουσία της στα ημιτελικά του US Open.

Ήταν μια αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα όσα συνέβησαν μέσα στο κορτ, αλλά και για το... background των δύο τενιστριών και των οικογενειών τους.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Νο26 του ταμπλό, Ναβάρο, ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα της Πεγκούλα στο σερβίς. Η 32χρονη Αμερικανίδα υπέπεσε σε τρία λάθη, με τη Ναβάρο να παίρνει το προβάδισμα και να κλείνει το σετ με 6-3 games έπειτα από 50 λεπτά.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ. Η Πεγκούλα ανέβασε την απόδοσή της, όμως καμία από τις δύο δεν κατάφερε να αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα. Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 4-5, όταν η Ναβάρο υπέπεσε σε διπλό λάθος στο 30-30 και έδωσε στην αντίπαλό της το πρώτο set point.

Η Πεγκούλα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, έκανε το 6-4 και έστειλε την πρόκριση σε τρίτο και τελευταίο σετ. Με το σκορ στο 3-2, η Πεγκούλα πίεσε την Ναβάρο και πέτυχε το break για το 4-2, πριν υπερασπιστεί με άνεση το δικό της service game για το 5-2. Λίγο αργότερα, στη δεύτερη ευκαιρία της να ολοκληρώσει το ματς, «σφράγισε» τη νίκη 6-3 και μαζί την πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες της διοργάνωσης.

Στα ημιτελικά την περιμένει πλέον η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία χρειάστηκε επίσης τρία σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίντα Νόσκοβα με 2-1. Η Λευκορωσίδα προηγείται με 9-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ το 2024, οι δύο τους είχαν συναντηθεί στον μεγάλο τελικό του US Open, με τη Σαμπαλένκα να επικρατεί με 2-0 και να κατακτά τον τίτλο.

Έναν χρόνο αργότερα, η Νο1 στον κόσμο απέκλεισε ξανά την Πεγκούλα στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά στα ημιτελικά. Τώρα η Πεγκούλα θα έχει μία ακόμη ευκαιρία για να πάρει την... εκδίκησή της και παράλληλα να επιστρέψει στον τελικό του grand slam.

athletiko.gr