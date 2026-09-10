Ένας ευχάριστος «πονοκέφαλος» που δίνει ευελιξία

Η εξάρα του ΑΠΟΕΛ στην πρώτη εντός έδρας παράσταση, απέναντι στην ΑΕΛ, ήταν κάτι χαροποίησε απίστευτα τον κόσμο της ομάδας.

Παρ΄όλα αυτά ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος έσπευσε να κατεβάσει άμεσα τους τόνους εντός των αποδυτηρίων στρέφοντας την προσοχή των παικτών στο επερχόμενο ντέρμπι. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν ενώπιόν τους τη δύσκολη έξοδο στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» κόντρα στην Ανόρθωση στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Ένα απαιτητικό παιχνίδι σε μία δύσκολη έδρα και απέναντι σε μία ομάδα που «καίγεται» για τους βαθμούς. Το θετικό για τον ΑΠΟΕΛ είναι πως στο παιχνίδι με την ΑΕΛ η ομάδα έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο τα στοιχεία που ζήτησε ο προπονητής της και στο τέλος ήρθε ένα ευρύ σκορ.

Αυτό που καλείται να κάνει λοιπόν στη Λάρνακα είναι να δώσει συνέχεια σε αυτή την εικόνα προκειμένου να φτάσει στη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και η οποία θα φέρει περαιτέρω ενθουσιασμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό μέτωπο, οι γαλαζοκίτρινοι πάνε ενισχυμένοι στο τρίτο σερί ντέρμπι αφού ο Τάσος Μπακασέτας όχι μόνο θα βρίσκεται στην αποστολή αλλά ενδεχομένως να κάνει και το ντεμπούτο του.

Τις προηγούμενες ημέρες ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας ανέβασε στροφές στις προπονήσεις, κάτι που θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας. Ο Μπακασέτας μάλιστα δεν αποκλείεται να βρεθεί ακόμα και στο αρχικό σχήμα προσθέτοντας άλλη μία επιλογή ποιότητας στον Νίκο Παπαδόπουλο. Σε έναν χώρο που βρίσκονται και άλλοι πρωτοκλασάτοι όπως οι Τζούρισιτς και Μπαράκ και αυτόματα προκαλείται ένας ευχάριστος πονοκέφαλος στον Ελλαδίτη τεχνικό.

Τα σενάρια για αντί Ντάλσιο

Όσον αφορά τη δεδομένη απουσία, αυτή ακούει στο όνομα του Ντάλσιο. Είχε αποβληθεί στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ και επιλέχθηκε να εκτίσει σε αυτό το ματς την ποινή της τιμωρίας του. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ καλείται να επιλέξει τον ποδοσφαιριστή που θα τον αντικαταστήσει, με τους Βρόντη, Πέρες, Αβρααμίδη να διεκδικούν τη θέση.

Εκεί μπορούν επίσης να αγωνιστούν ακόμα και οι Μπαράκ και Μπακασέτας. Αν ένας πάντως από τους προαναφερθέντες έχει το προβάδισμα, αυτός είναι ο Αργεντίνος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και στα προηγούμενα ματς. Από εκεί και πέρα, δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές.