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Εκτός έδρας φιλική νίκη της Εθνικής Παίδων Κ-17 επί της Λιθουανίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Με νίκη με σκορ 2-1 ολοκληρώθηκε ο σημερινός δεύτερος εκτός έδρας φιλικός αγώνας  της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-17 με την αντίστοιχη της Λιθουανίας στο «LSC Druskininkai stadium».

Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό με κεφαλιά του Αναστάση Γλαύκου και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 56ο λεπτό.

Στο 68ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Χριστοφή έδωσε ξανά προβάδισμα στην Εθνική μας και το 2-1 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Κύπρος: Μάρκου, Σαμψών (60’ Κουμής), Χατζηγιάννης, Κάης (54’ Χριστοφή), Γαρπόζης (73’ Παναγιώτου), Παναγή, Γλαύκου, Χρίστου (60’ Μάκκουλας), Κίμωνος, Γεωργίου, Κασσιανίδης (60’ Ρώσσος).

Λιθουανία – Κύπρος αναμετρήθηκαν και την Τρίτη (0-0) και μέσα από τους δύο φιλικούς ο νέος μας Ομοσπονδιακός προπονητής Νίκος Νικολάου έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας.

Η Εθνική μας όπως είναι γνωστό προετοιμάζεται για τους επίσημους αγώνες της τον ερχόμενο μήνα με Ρουμανία και Νησιά Φαρόε αντίστοιχα.

 

Κατηγορίες

Εθνικη - ΚΟΠ

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