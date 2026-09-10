Εκτός έδρας φιλική νίκη της Εθνικής Παίδων Κ-17 επί της Λιθουανίας

Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό με κεφαλιά του Αναστάση Γλαύκου και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 56ο λεπτό.

Στο 68ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Χριστοφή έδωσε ξανά προβάδισμα στην Εθνική μας και το 2-1 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Κύπρος: Μάρκου, Σαμψών (60’ Κουμής), Χατζηγιάννης, Κάης (54’ Χριστοφή), Γαρπόζης (73’ Παναγιώτου), Παναγή, Γλαύκου, Χρίστου (60’ Μάκκουλας), Κίμωνος, Γεωργίου, Κασσιανίδης (60’ Ρώσσος).

Λιθουανία – Κύπρος αναμετρήθηκαν και την Τρίτη (0-0) και μέσα από τους δύο φιλικούς ο νέος μας Ομοσπονδιακός προπονητής Νίκος Νικολάου έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας.

Η Εθνική μας όπως είναι γνωστό προετοιμάζεται για τους επίσημους αγώνες της τον ερχόμενο μήνα με Ρουμανία και Νησιά Φαρόε αντίστοιχα.