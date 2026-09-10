Στα ημιτελικά του US Open ο Ζβέρεφ

Στα ημιτελικά και του τέταρτου Grand Slam της σεζόν έφτασε ο Σάσα Ζβέρεφ, καθώς προκρίθηκε στην τετράδα του US Open μετά την νίκη του με 6-2, 7-5, 6-1 επί του Ολλανδού Μπότιτς βαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο 70).

Ο 29χρονος Γερμανός τενίστας πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του χωρίς απώλεια σετ, μετά από δύο δύσκολους αγώνες που κρίθηκαν στα πέντε σετ. Πλέον φιλοδοξεί να φτάσει στον δεύτερο μεγάλο τίτλο της καριέρας του μετά το Ρολάν Γκαρός τον Ιούνιπ. Για να φτάσει στον τελικό θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ρώσου Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 50), ο οποίος προκρίθηκε αφού ο Βέλγος Αλεξάντερ Μπλοκς (Νο 34) αποσύρθηκε στο τρίτο σετ, κι ενώ έχανε με 6-2, 7-5, 3-2.

sport-fm.gr