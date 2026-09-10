Ο Ποτσετίνο ζητά αφαίρεση πρωταθλήματος από την Τσέλσι για να το πάρει η δική του Τότεναμ!

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα τον πονάει το γεγονός πως δεν κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα και κυρίως εκείνο του 2016 στο οποίο κοντραρίστηκε μέχρι τέλους με τη Λέστερ, μέχρι η Τσέλσι να τους κόψει τις ελπίδες.

Σε νέα συνέντευξή του, παρ’ όλα αυτά, βρήκε αφορμή από τις εξελίξεις στην Αγγλία και «πατώντας» στις οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες η Τσέλσι τιμωρήθηκε πρόσφατα, θέλησε να τονίσει πως θα έπρεπε να… αφαιρεθεί κι ένας τίτλος από τους «μπλε» και να δοθεί στα «σπιρούνια». Τα δικά του «σπιρούνια»!

«Θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει ένα πρωτάθλημα και πρέπει να μας το δώσουν. Η Τσέλσι τιμωρήθηκε για όλη την ιστορία με τα ποσά με τις μεταγραφές και παραδέχθηκαν τις παραβάσεις. Θα έπρεπε να τους πάρουν και το πρωτάθλημα του 2017 και να το δώσουν στην ομάδα που τερμάτισε δεύτερη. Αλλιώς πρόκειται για αθέμιτο ανταγωνισμό» ήταν τα λόγια του.

england365.gr