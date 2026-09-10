Ultimate Championship: Το πρόγραμμα για Καραλή και Τεντόγλου

Αντίστροφα μετρούν οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου για τη συμμετοχής τους στο Ultimate Championship, στo στάδιο "Gyula Zsivotzky", της Βουδαπέστης. Πρώτος χρονικά θ' αγωνιστεί αύριο, Παρασκευή (11/9), με ώρα έναρξης τις 21:08 ο Εμμανουήλ Καραλής, ενώ θ' ακολουθήσει το Σάββατο (12/9) στις 20:44 ο Μίλτονς Τεντόγλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Η World Athletics διοργανώνει για πρώτη φορά το Ultimate Championship.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ αναφέρεται:

«Λίγες ώρες απέμειναν μέχρι τα εγκαίνια της νέας διοργάνωσης της World Athletics, το Ultimate Championship.

Το «Απόλυτο Πρωτάθλημα», όπως είναι, ίσως, η καλύτερή απόδοσή του στα ελληνικά, διεξάγεται το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου στο εθνικό αθλητικό κέντρο της Βουδαπέστης "Gyula Zsivotzky", το στάδιο που φιλοξένησε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, και ρίχνει ουσιαστικά την αυλαία μιας ακόμη συναρπαστικής σεζόν για τα εντός σταδίου αγωνίσματα και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Φυσικά, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σύναξη των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών του πλανήτη. Ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισαν με τις μεγάλες διακρίσεις τους μια θέση ανάμεσα στους 381 καλεσμένους-εκπροσώπους 65 χωρών στο μεγάλο αθλητικό ραντεβού και αναμένεται να λάμψουν για μια ακόμα φορά.

Πρώτος θα αγωνιστεί αύριο Παρασκευή, με ώρα έναρξης τις 21:08 ο Καραλής και θα ακολουθήσει το Σάββατο στις 20:44 ο Τεντόγλου. Οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η μονομαχία του Μόντο Ντουπλάντις με τον Έλληνα πρωταθλητή είναι από αυτές που ιντριγκάρουν περισσότερο το φίλαθλο κοινό, μιας και οι δύο τους έδωσαν άκρως εντυπωσιακές πρόσφατες μάχες στη Λοζάνη και τη Ζυρίχη, ενώ η πολυαναμενόμενη στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες έληξε πριν καν ξεκινήσει με την απόσυρση του Σουηδού μετά την προθέρμανση.

Πλην των δύο σταρ του επί κοντώ, θα αγωνιστούν επίσης οι Αμερικανοί Ζακ Μπράντφορντ, Σαμ Κέντρικς και Κρις Νίλσεν, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ και ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί, ο μοναδικός με ατομική επίδοση κάτω από τα 6.00.

Η μετεωρολογική πρόβλεψη για την Παρασκευή κάνει λόγο για βεβαιότητα βροχής και θερμοκρασίες μάξιμουμ 18 βαθμών Κελσίου, ενώ για το Σάββατο, την ημέρα που αγωνίζεται ο Τεντόγλου, νεφώσεις με τη μέγιστη να φτάνει στους 21 βαθμούς.

Είναι γνωστό ότι ο Έλληνας δις Ολυμπιονίκης του μήκους, που θα ήθελε να κλείσει τη σεζόν με μια ακόμα πολύ μεγάλη επίδοση, προτιμά υψηλότερες θερμοκρασίες και ήπιο άνεμο, ωστόσο φέτος έχει αποδειχτεί αθλητής παντός καιρού.

Στη Βουδαπέστη θα έχει την ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ, που τον αιφνιδίασε με το τελευταίο του άλμα στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά κατά την περίοδο του ανοιχτού στίβου μέσα στο 2026, που ο Τεντόγλου δεν έφυγε από αγώνα ως νικητής. Η πρώτη ήταν στο DL της Ρώμης στις αρχές του καλοκαιριού από τον παρόντα και στη Βουδαπέστη, Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, με τον Έλληνα να αισθάνεται αδικημένος από τους κριτές.

Στο Ultimate Championship μετέχουν επίσης στο μήκος ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ, ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ, ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ, ο Κινέζος Μινγκούν Τζανγκ και ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς.

Τι είναι το Ultimate Championship

To πρόγραμμα του Ultimate Championship έχει καταρτιστεί ώστε να περιλαμβάνει - κυρίως - δρομικά αγωνίσματα έως 5.000 μ., μία ρίψη, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο άλμα και ένα αγώνισμα σκυταλοδρομίας σε κάθε μία από τις τρεις μέρες των αγώνων. Μοναδικές εξαιρέσεις, η απουσία σκυτάλης το Σάββατο και η διεξαγωγή δύο οριζόντιων αλμάτων την Παρασκευή.

Στα δρομικά αγωνίσματα έως και τα 800 μ. θα γίνουν δύο ημιτελικοί και θα ακολουθήσει ο τελικός. Στα 1.500 μ, στα 5.000 μ. και στις σκυταλοδρομίες θα διεξαχθούν μόνο τελικοί. Απ’ ευθείας τελικοί θα γίνουν και σε άλματα και ρίψεις, τα αγωνίσματα αυτά, όμως, θα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Αντί έξι προσπαθειών, όσοι και όσες συμμετέχουν έχουν εξασφαλισμένες μόνο δύο προσπάθειες. Την τρίτη προσπάθειά τους θα την πραγματοποιήσουν μόνο οι έξι πρώτοι της κατάταξης και την τέταρτη και τελευταία, οι τέσσερις καλύτεροι έως εκείνη τη στιγμή. Επομένως οι νικητές/τριες θα αναδειχτούν έπειτα από τέσσερις προσπάθειες. Το επί κοντώ και το ύψος θα διεξαχθούν με τους κανόνες που γνωρίζουμε.

Η World Athletics μοιράζει συνολικά έπαθλα 10 εκ. δολαρίων σε όσους και όσες λαμβάνουν μέρος στα 28 αγωνίσματα. Άπαντες και άπασες θα λάβουν ένα μοναδικό αναμνηστικό βραχιόλι με το όνομά τους χαραγμένο και οι νικητές ένα εξαιρετικά καλαίσθητο τρόπαιο. Αναλυτικά τα ποσά που θα μοιραστούν σε δολάρια:

Θέση Ατομικά Ομαδικά Αγωνίσματα 1 150,000 80,000 2 75,000 40,000 3 40,000 24,000 4 25,000 20,000 5 16,000 16,000 6 14,000 14,000 7 12,000 10,000 8 10,000 8,000 9 9,000 10 8,000 11 7,000 12 6,000 13 5,000 14 4,000 15 3,000 16 2,000

Στόχος του Ultimate Championship είναι να συγκεντρώνει την ελίτ μέσω του Road to Ultimate, κατά τα έτη που δεν πραγματοποιείται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό συμμετοχών ανά χώρα σε κάθε αγώνισμα, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες διοργανώσεις πλην του Diamond League».