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Κόβατς: «Αμφιβάλλω ότι συνδέεται το θέμα Καρέτσα με το άλλο περιστατικό παίκτη»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι δήλωσε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, για την κατάσταση του Καρέτσα, αλλά και έναν ακόμη νεαρό της Κ19 που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ανάλογα συμπτώματα.

Ο Νίκο Κόβατς τοποθετήθηκε για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αλλά και για το περιστατικό με τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Κ19 της Ντόρτμουντ, Γιαν Λούκα Ρίντλ, που παρουσίασε ανάλογα συμπτώματα με τον Έλληνα διεθνή και επίσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

«Αμφιβάλλω ότι υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά», τόνισε ο Κροάτης προπονητής της Μπορούσια.

Όσο για τον 18χρονο Έλληνα ακραίο επιθετικό; «Ο Όλε Μπουκ (αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ) μίλησε πολύ αναλυτικά για τον Κώστα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό. Υποβάλλεται ακόμη σε κάποιες εξετάσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν αποτελεί επιλογή για το Σαββατοκύριακο», ανέφερε αποκλείοντας τη συμμετοχή του στον αγώνα του Σαββάτου με την Πάντερμπορν για την Bundesliga.

sport-fm.gr 

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