Χρονιά περηφάνιας με αρκετά διεθνή μετάλλια…

Κι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στις περισσότερες από αυτές υπήρχε συγκεκριμένο όριο πρόκρισης σε κάθε αγώνισμα ή η συμμετοχή κερδιζόταν μέσω τής παγκόσμιας κατάταξης. Και είναι τιμή για τον κυπριακό στίβο το ότι ήταν αρκετοί οι αθλητές και οι αθλήτριές μας που πέτυχαν το όριο πρόκρισης ή κέρδισαν τη συμμετοχή τους (σ.σ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) από την παγκόσμια κατάταξη. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό και εξαιρετικό, το ότι αρκετοί ήταν οι Κύπριοι αθλητές που πανηγύρισαν κατάκτηση μεταλλίων ή κέρδισαν την πρόκρισή τους στον τελικό τού αγωνίσματός τους, κάτι που μάς γεμίζει όλους με περηφάνια, καθώς αποδεικνύεται περίτρανα πόσο ποιοτική είναι η παρούσα γενιά του κυπριακού στίβου, με προοπτικές για ακόμα πιο λαμπρό μέλλον…

Ταξινομώντας τις διεθνείς διοργανώσεις με βάση την αξιολόγησή τους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, οι σημαντικότερες που διεξήχθησαν στο 2026 ήταν κατά σειρά: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ τής Μεγάλης Βρετανίας (κατηγορία GL), οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες στη Γλασκόβη τής Σκοτίας (κατηγορία Α), το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών (κατηγορία Β) και οι Μεσογειακοί Αγώνες (κατηγορία Γ). Στο 2026 υπήρχαν και δύο σημαντικότατα πρωταθλήματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, που ήταν το Παγκόσμιο κάτω των 20 ετών (κατηγορία Γ) και το Ευρωπαϊκό Κ18 (κατηγορία Ε). Στην Κύπρο φιλοξενήσαμε και μία από τις θεματικές διοργανώσεις, που είναι το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων (κατηγορία Γ). Προσθέτουμε και το Βαλκανικό Κλειστού και το Βαλκανικό κάτω των 20 ετών.

Σε όλες σχεδόν τις πιο πάνω διοργανώσεις Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των νικητών και να προσθέσουν μετάλλια στο βιογραφικό τους, κάτι φανταστικό. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που κέρδισαν την πρόκρισή τους για τον τελικό τού αγωνίσματός τους και διεκδίκησαν με αξιώσεις τη διάκριση, κάτι υπέροχο. Κι όσοι δεν έφτασαν στις ψηλές θέσεις κατάταξης, τούς αξίζουν πολλά μπράβο για την προσπάθειά τους, αλλά και για τη συμμετοχή τους, την οποία κέρδισαν με τις επιδόσεις τους και δεν τους χαρίστηκε τίποτα…

Αρχικά, θα αναφερθούμε με γενικότητες και συνοπτικά για την κυπριακή παρουσία στις πιο σημαντικές διοργανώσεις και ακολούθως θα κάνουμε κάποια ειδική αναφορά για δύο αθλητές και δύο αθλήτριές μας, που τα πήγαν περίφημα στο 2026, ενώ θα σας δώσουμε και τους σχετικούς πίνακες. Αρχίζουμε λοιπόν με τους συνοπτικούς αριθμούς…

Ευρωπαϊκό Ανδρών – Γυναικών: Συμμετοχές 11 (6 άνδρες, 5 γυναίκες), 4 τελικοί (ρεκόρ στην κυπριακή ιστορία)

Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Συμμετοχές 13 (7 άνδρες, 6 γυναίκες), 1 αργυρό, 1 χάλκινο.

Μεσογειακοί Αγώνες: Συμμετοχές 21 (11 άνδρες, 10 γυναίκες), 2 χρυσά, 2 αργυρά.

Βαλκανικό Ανδρών – Γυναικών: Συμμετοχές 27 (15 άνδρες, 12 γυναίκες), 1 αργυρό, 3 χάλκινα, 23 πλασαρίσματα οκτάδας.

Βαλκανικό Κλειστού Ανδρών – Γυναικών: Συμμετοχές 9 (5 άνδρες, 4 γυναίκες), 2 χρυσά

Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων: Συμμετοχές 13 (8 άνδρες, 5 γυναίκες), 1 αργυρό.

Παγκόσμιο Κ20: Συμμετοχές 11 (5 Έφηβοι, 6 Νεάνιδες), 1 χάλκινο, 2 τελικοί.

Ευρωπαϊκό Κ18: Συμμετοχές 11 (5 Παίδες, 6 Κορασίδες), 1 χρυσό, 4 τελικοί.

Βαλκανικό Κ20: Συμμετοχές 7 (5 Έφηβοι, 2 Νεάνιδες), 1 αργυρό, 1 χάλκινο.

Η χρονιά των Κεσίδη, Τράικοβιτς, Φ. Φωτοπούλου και Χατζηκώστα…

Τα αποτελέσματα και οι επιτυχίες δύο (2) αθλητών και δύο (2) αθλητριών μας στο 2026 ήταν εξαιρετικά έως φανταστικά και τούς κάνουν να ξεχωρίζουν λίγο περισσότερο…

Ο ΙΩΣΗΦ ΚΕΣΙΔΗΣ πέτυχε παγκύπριο ρεκόρ ανδρών και Κ23 με 78,61μ. στη σφυροβολία (26/06/26) και κέρδισε την πρόκριση ή συμμετείχε απευθείας στον τελικό, σε όλες τις διοργανώσεις που έλαβε μέρος, κατακτώντας τα περισσότερα «διεθνή» μετάλλια στη χρονιά. Στην πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, στα 21 του χρόνια, ο αθλητής τού Πανίκου Χαραλάμπους κέρδισε την πρόκριση για τον τελικό και κατέλαβε την 12η θέση, ενώ κατά σειρά στον χρόνο κατέκτησε τα ακόλουθα μετάλλια: Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων (Κ23): Ασημένιο, Βαλκανικό: Χάλκινο, Κοινοπολιτειακοί: Ασημένιο, Μεσογειακοί: Χρυσό.

Ο ΜΙΛΑΝ ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ μοιάζει ανανεωμένος στο 2026, ώριμος, αφοσιωμένος και γρήγορος. Έβαλε πολλή προπόνηση στο σώμα του με τον Αντώνη Γιαννουλάκη και «τρέλανε» αρκετό κόσμο με τις επιτυχίες του. Στα 31 Αυγούστου ισοφάρισε το δικό του παγκύπριο ρεκόρ στα 110μ. με εμπόδια με 13.25, το οποίο πέτυχε για πρώτη φορά το 2017, δείχνοντας τη διαχρονική ποιότητά του. Ο Τράικοβιτς ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπός μας στο Παγκόσμιο Κλειστού (άκυρη εκκίνηση στα ημιτελικά), έχοντας τις ακόλουθες επιτυχίες κατά σειρά: Βαλκανικό κλειστού: Χρυσό, Βαλκανικό: Ασημένιο, Κοινοπολιτειακοί: Χάλκινο, Ευρωπαϊκό: Τελικός 8η θέση, Μεσογειακοί: Ασημένιο.

Τι χρονιά ήταν αυτή για τη ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ! Έφτασε μόλις δύο εκατοστά μακριά από το παγκύπριο ρεκόρ στο μήκος (6,78μ.) και πανηγύρισε ανεπανάληπτες επιτυχίες, που τόσο επιζητούσε. Ξεκίνησε τη χρονιά με προπονητή τον Κουβανό Λουίς Φελίπε Μελίζ Λινάρες και από το καλοκαίρι συνεχίζει με τον Κυριάκο Αντωνίου, με τον οποίο κέρδισε μετάλλια και διακρίσεις. Το αξέχαστο 2026 για τη Φωτοπούλου τής πρόσφερε κατά σειρά: Βαλκανικό κλειστού: Χρυσό, Βαλκανικό: Χάλκινο, Ευρωπαϊκό: Τελικός 8η θέση, Μεσογειακοί: Χρυσό!

Στο 2026… συστήθηκε και στο διεθνές κοινό τού στίβου, το αυθεντικό μας διαμάντι, η υπερταλαντούχα ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ. Η κορυφαία 17χρονη δισκοβόλος στον κόσμο είχε την πρώτη ευκαιρία να αγωνιστεί στις σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και κατάφερε να κερδίσει μετάλλιο και στις δύο!!! Η αθλήτρια τού Κωνσταντίνου Σταύρου, αρχικά έδειξε την ανωτερότητά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, αναδεικνυόμενη χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης στη δισκοβολία και ακολούθως χρησιμοποίησε το μυαλό, τον σωστό έλεγχο των συναισθημάτων της και βέβαια το ταλέντο της, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κ20, ούσα από τις μικρότερες συμμετέχουσες!!! Σε μια χρονιά που η Μαρίνα Χατζηκώστα ανέβασε τα παγκύπρια ρεκόρ Κ18 και Κ20 στα 56,54μ. και πέρασε στη 2η θέση όλων των εποχών στη γυναικεία κατηγορία!!! Και κάτι άλλο, που δεν έχει σχέση με τις διεθνείς διοργανώσεις, είναι πως η Χατζηκώστα είναι ίσως η μοναδική αθλήτρια στην ιστορία τού κυπριακού στίβου που κέρδισε τούς παγκύπριους τίτλους σε δισκοβολία και σφαιροβολία. σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες Κ18, Κ20 και Γυναικών, ούσα αήττητη στις εγχώριες διοργανώσεις!!!

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε όλα τα κυπριακά μετάλλια και τις αξιοσημείωτες διακρίσεις στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις τού 2026:

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 2026

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΓΛΑΣΚΟΒΗ (27/7-1/8)

ΑΡΓΥΡΟ Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 76,97μ.

ΧΑΛΚΙΝΟ Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) 13.32

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΤΑΡΑΝΤΑΣ (30/8-3/9)

ΧΡΥΣΟ Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 77,99μ.

ΧΡΥΣΟ Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,59μ.

ΑΡΓΥΡΟ Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) 13.25

ΑΡΓΥΡΟ Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,92μ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΒΟΛΟΣ (20-21/6)

ΑΡΓΥΡΟ Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) 13.70

ΧΑΛΚΙΝΟ Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 76,56μ.

ΧΑΛΚΙΝΟ Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,54μ.

ΧΑΛΚΙΝΟ Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) 1,84μ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (21/2)

ΧΡΥΣΟ Μίλαν Τράικοβιτς (60μ. εμπόδια) 7.71

ΧΡΥΣΟ Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,49μ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ (14-15/3)

ΑΡΓΥΡΟ Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία Κ23) 74,16μ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20, ΟΡΕΓΚΟΝ (5-9/8)

ΧΑΛΚΙΝΟ Μαρίνα Χατζηκώστα (δισκοβολία) 54,88μ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18, ΡΙΕΤΙ (16-19/7)

ΧΡΥΣΟ Μαρίνα Χατζηκώστα (δισκοβολία) 56,17μ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20, ΚΡΑΪΟΒΑ (11/7)

ΑΡΓΥΡΟ Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι (100μ. εμπόδια) 13.82

ΧΑΛΚΙΝΟ Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα (100μ. εμπόδια) 14.16

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ 2026

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ (10-16/8)

ΤΕΛΙΚΟΣ (8ος) Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) 13.87

ΤΕΛΙΚΟΣ (8η) Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,67μ.

ΤΕΛΙΚΟΣ (10η) Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,88μ.

ΤΕΛΙΚΟΣ (12ος) Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 72,27μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΓΛΑΣΚΟΒΗ (27/7-1/8)

5η θέση Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,82μ.

6η θέση Ιωσήφ Μιχάλης Παπά (δισκοβολία) 59,31μ.

8η θέση Πέτρος Μιχαηλίδης (σφαιροβολία) 19,23μ.

ΤΕΛΙΚΟΙ NCAA ΗΠΑ, ΟΡΕΓΚΟΝ (10-13/6)

6η θέση Χριστιάνα Έλληνα (ακοντισμός) 54,99μ.

8η θέση Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) 68,60μ.