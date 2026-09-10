Μεντιλίμπαρ: «Απόλαυσα κάθε στιγμή, φεύγω περήφανος»

Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκλεισε τον κύκλο του στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος τεχνικός θέλησε να αποχαιρετήσει τους «ερυθρόλευκους» με ένα προσωπικό μήνυμα, μέσα από τα social media της ΠΑΕ, κάνοντας έναν σύντομο αλλά ουσιαστικό απολογισμό της παρουσίας του στον Πειραιά.

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε πρώτα από όλα στα συναισθήματα που κρατά από αυτή την περίοδο. Όπως ανέφερε, φεύγει έχοντας απολαύσει κάθε στιγμή, ενώ ιδιαίτερη θέση στο μήνυμά του είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Ισπανός τεχνικός ευχαρίστησε τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για την ευκαιρία που του έδωσε να εργαστεί σε έναν σύλλογο αυτού του μεγέθους, υπογραμμίζοντας πως η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια μιας απλής επαγγελματικής συνεργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ανθρώπους του συλλόγου. Στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες και σε όλους εκείνους που βρίσκονταν καθημερινά δίπλα στην ομάδα και τον έκαναν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να αισθάνεται μαζί με το επιτελείο του «σαν στο σπίτι».

Φυσικά, από το μήνυμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Μεντιλίμπαρ τους ευχαρίστησε για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να κρατούν ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων, όπως επιβάλλει το μέγεθος του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα, όμως, στάθηκε στον κόσμο. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ήταν για τον Μεντιλίμπαρ ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αυτής της διαδρομής. Μίλησε για τη στήριξη και την αγάπη που εισέπραξε από την πρώτη στιγμή, χαρακτηρίζοντάς τες σε κάποιες περιπτώσεις «συγκλονιστικές», αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.

Και κάπου εκεί ήρθε το δικό του «αντίο». Ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε περήφανος για τη συμβολή του στην πορεία του Ολυμπιακού και έκλεισε το μήνυμά του αφήνοντας μια ξεκάθαρη αιχμή για το μέλλον: μπορεί η συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώθηκε, όμως η σχέση που δημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια δεν σβήνει μαζί με την αποχώρησή του.

«Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον». Ένα τελευταίο μήνυμα από έναν προπονητή που συνδέθηκε όσο λίγοι με μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Και ένα «αντίο» που, τουλάχιστον για τον ίδιο, δεν μοιάζει απαραίτητα οριστικό.

Η ανάρτηση του Μεντιλίμπαρ:

«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».

ΑΠΕ - ΜΠΕ