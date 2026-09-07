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Υποκλίθηκε στον Σέλτον και βγήκε νοκ άουτ από τη συνέχεια του US Open ο Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Γνώρισε την ήττα με 3-0

Νοκ άουτ από τη συνέχεια του US Open βγήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 από τον Σέλτον, χωρίς να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Ο 23χρονος τενίστας από τις ΗΠΑ πήρε με 6-2, 6-3, 6-4 τα σετ σε μία ώρα και 52 λεπτά, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Σέλτον έδειξε από το πρώτο σετ ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας ποσοστό 74% στο σερβίς, ενώ ο Τσιτσιπάς ότι έπρεπε να διορθώσει πολλά πράγματα για να διεκδικήσει τη νίκη και το 6-2 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο αθλητών.

Ο Έλληνας τενίστας βελτιώθηκε στη συνέχεια, αλλά χρειάστηκε ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του 2ου σετ, πιθανότατα λόγω αδιαθεσίας και του χορηγήθηκαν παυσίπονα, με τον Σέλτον να επικρατεί τελικά με 6-3. Ίδιος ήταν ο ρυθμός και στο 3ο σετ, με τον Αμερικανό να σφραγίζει μία άνετη νίκη στο τέλος.

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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