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Το πρώτο μήνυμα του Μεντιλίμπαρ μετά την απόλυση: «Φεύγω υπερήφανος, οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Για υπερηφάνεια που μπόρεσε να βοηθήσει ώστε ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα πιο μεγάλος και έχοντας απολαύσει κάθε στιγμή της θητείας του, αποχωρεί από το κλαμπ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το πρώτο μήνυμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την απόλυσή του από τον Ολυμπιακό:«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.

Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!»

sport-fm.gr 

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Super League

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