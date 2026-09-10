Εκπρόσωποι της Τότεναμ και της Γιουνάιτεντ παρακολούθησαν τον Τρεσόλντι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ έστειλαν εκπροσώπους για να παρακολουθήσουν τον επιθετικό της Κλαμπ Μπριζ, Νικολό Τρεσόλντι, την Τρίτη (8/9), στην εντός έδρας ήττα των Βέλγων με 3-2 από την Άστον Βίλα στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Και οι δύο αγγλικοί σύλλογοι αξιολόγησαν από κοντά τον 22χρονο, με την Τότεναμ να τον διατηρεί ψηλά στη λίστα των πιθανών μεταγραφικών της στόχων, καθώς τα «σπιρούνια» επιθυμούν να αυξήσουν τον ανταγωνισμό στην επιθετική τους γραμμή, ενώ η Γιουνάιτεντ συνεχίζει να εξετάζει κι άλλες επιθετικές επιλογές για το μέλλον.

Ο Τρεσόλντι με τη φανέλα της Μπριζ μετρά 65 συμμετοχές, έχοντας 28 τέρματα και 9 ασίστ. Είναι γεννημένος στην Ιταλία, ωστόσο, έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας, με 24 εμφανίσεις στην Κ21.

sdna.gr