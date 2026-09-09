Πήρε την «τιτανομαχία» επί του Αλκαράθ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open ο Σέλντον!

Πήρε τον... μαραθώνιο της Νέας Υόρκης και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά του US Open ο Μπεν Σέλντον!

Σε μια απίθανη «τιτανομαχία» που έγραψε ρεκόρ στην ιστορία του αμερικανικού Grand Slam, καθώς έγινε το παιχνίδι που τελείωσε πιο αργά από κάθε άλλο στον θεσμό - 3:35 τα ξημερώματα τοπική ώρα - ο 23χρονος Αμερικανός επικράτησε 3-2 σετ (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) του Κάρλος Αλκαράθ μετά από 4 ώρες και 31 λεπτά αγώνα, φτάνοντας έτσι για δεύτερη φορά στην καριέρα του στην «4άδα» του US Open!

Το Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης, που στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει τον Στέφανο Τσιτσιπά, κατάφερε στα κρίσιμα σημεία του αγώνα να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να βρει μεγάλα χτυπήματα, λυγίζοντας στις λεπτομέρειες τον Ισπανό Νο.3 του κόσμου.

Αμφότεροι οι τενίστες χρειάστηκε να ξεπεράσουν αρκετές φορές τον εαυτό τους και τα ζητήματα της κούρασης και της κόπωσης, σε ένα παιχνίδι υψηλότατων απαιτήσεων που διήρκησε πολλές ώρες και έφτασε μέχρι να παίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Έτσι λοιπόν, στα ημιτελικά θα έχουμε έναν αμερικανικό «εμφύλιο», αφού ο Μπεν Σέλτον θα αντιμετωπίσει τον Φράνσις Τιαφό (Νο.11) στον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό του Grand Slam.

sport-fm.gr