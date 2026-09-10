Γαλλία: Η ομοσπονδία αποσύρει την υποστήριξή της στον Ινφαντίνο

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας "Le Monde", που επικαλείται πηγή με γνώση του αντικειμένου, με τη γαλλική ομοσπονδία πάντως να μην επιβεβαιώνει τη σχετική είδηση, επισημαίνοντας ότι η κρίσιμη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Ινφαντίνο έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες σφοδρή κριτική για τον τρόπο που χειρίστηκε καταστάσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, όπως η ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού, Φολαρίν Μπαλογκούν. Κυρίως, όμως, ο Ελβετός παράγοντας βρέθηκε στο «στόχαστρο» λόγω του σχεδίου παραχώρησης σε ιδιώτες μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο παρουσιάστηκε και αποσύρθηκε λίγες ημέρες αργότερα, εξαιτίας των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσε. Προς το παρόν, πάντως, ο Ινφαντίνο παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία στις επερχόμενες αρχαιρεσίες της FIFA.