Aπίστευτη αντίδραση από Tσιτσιπά και με ανατροπή για πρώτη φορά στους «16» του US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από το 2018, όταν και πρωτοεμφανίστηκε στο US Open, ποτέ δεν είχε φθάσει τόσο μακριά, όσο τώρα στην 9η συμμετοχή του, έχοντας κυριαρχικό ρόλο μετά το 1ο σετ, νίκησε τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα με 2-6, 6-1, 7-6, 6-1 και για πρώτη φορά θα παίξει στους «16» του τουρνουά. Ο 28χρονος Έλληνας παίκτης θα δώσει το «παρών» στον 4ο γύρο και με αντίπαλο τον νικητή του παιχνιδιού ανάμεσα στον... γηπεδούχο Μπεν Σέλτον και τον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ θα διεκδικήσει την παρουσία του σε προημιτελικό Grand Slam για πρώτη φορά μετά το Roland Garros του 2024.

Σε συνδυασμό και με τον τίτλο στο 250άρι του Γκστάαντ στα μέσα του Ιουλίου, ο Τσιτσιπάς συνεχίζει την άνοδό του και στο παγκόσμιο ranking και την είσοδό του στο Top40, ενώ με την παρουσία του στον 4ο γύρο εξασφάλισε και 480.000 δολάρια!

Κακό ξεκίνημα και 0-1

Ο αγώνας άρχισε άσχημα για τον Τσιτσιπά, ο Λεχέτσκα εκμεταλλευόμενος τα δύο πρώτα break point και κατακτώντας τους 14 από τους πρώτους 16 πόντους, πολύ γρήγορα έφθασε στο 3-0. Ο Τσιτσιπάς στη μοναδική του αναλαμπή στο σετ, με το πρώτο δικό του break, μείωσε σε 3-1, όμως ο Τσέχος το πήρε άμεσα πίσω για το 4-1 και διατηρώντας το σερβίς του κατέκτησε το σετ με 6-2 σε 32 λεπτά.

H εικόνα του αγώνα ήταν διαφορετική στο 2ο σετ, ο Τσιτσιπάς διατηρώντας το σερβίς του και μειώνοντας τα αβίαστα λάθη προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 και στο 4ο game έφθασε στο break, ξεφεύγοντας με 3-1. Διατήρησε το σερβίς του, κάνοντας το 4-1, συνέχισε να πιέζει, με υπέρoχη επιστροφή στο σερβίς του σημάδεψε σε νέο break και σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-1 σε 33 λεπτά κι έχοντας υποπέσει μόνο σε δύο αβίαστα λάθη σε αυτό.

Ο Λεχέτσκα άνοιξε με love game το 3ο σετ κι έχασε ένα σχεδόν βέβαιο break point, πριν ο Τσιτσιπάς ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε εκ νέου σε 2-2 και με love game έκανε το 3-3, ενώ με backhand winner και άσο έκλεισε το 8ο game για το 4-4. Ο Λεχέτσκα, παρότι είχε μόλις πέντε winners στο σετ, συνέχισε να βρίσκει τις λύσεις (5-4). Ο Τσιτσιπάς με love game ισοφάρισε 5-5, ο Λεχέτσκα με τον ίδιο τρόπο έκανε το 6-5 και το σετ στο tie break.

Ο Τσιτισιπάς άρχισε με mini break, o Λεχάτσκα το πήρε πίσω στο 3ο πόντο (2-1), όμως ο Τσιτσιπάς ξέφυγε με 6-1 και έφθασε στην κατάκτηση του σετ με 7-6(3).

Ο Τσιτσιπάς με άνεση έκανε το 1-0 και το 2-1 και στο 4o game δημιούργησε διπλό break point και με winner το πέτυχε για το 3-1. Αμέσως μετά ο Λεχέτσκα προηγήθηκε 0-30, όμως ο Τσιτσιπάς είχε την ψύχραιμη αντίδραση να βγει από τη δύσκολη θέση και στο 2ο αβαντάζ να το κατακτήσει (4-1).

Το νερό της πρόκρισης είχε μπει για τα καλά στο αυλάκι, κυριαρχώντας στο κορτ με νέο break ξέγυμε 5-1 και με love game, έκανε το 6-1, πανηγυρίζοντας την πανάξια πρόκριση.

gazzetta.gr