Μίλησε για ετοιμότητα ο Γαρπόζης - «Πετάξαμε δύο βαθμούς» είπε ο Μπούις

Απογοήτευση στο στρατόπεδο της Καρμιώτισσας, ικανοποίηση στο αντίστοιχο της Ομόνοιας 29Μ, μετά το μεταξύ τους χορταστικό 2-2, για την 2η αγωνιστική.

Aναλυτικά:

Γαρπόζης (Καρμιώτισσα): «Η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα για εντάσεις και υψηλούς ρυθμούς. Ξέραμε τις αδυναμίες του αντιπάλου και εκεί πήγαμε να κτυπήσουμε. Καταφέραμε να τους κρατήσουμε και ισοφαριστήκαμε από 2 σουτ εκτός περιοχής».

Μπούις (Ομόνοια 29Μ): «Μπήκαμε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, δεχτήκαμε και τα γκολ. Κάναμε φάσεις που δεν τις εκμεταλλευτήκαμε και δεχτήκαμε και δεύτερο γκολ. Δεχτήκαμε εύκολα γκολ, όχι επειδή ήμασταν χειρότεροι, αλλά κάπου στα αμυντικά μας καθήκοντα δεν ήμασταν σωστοί. Βοήθησε και η κόκκινη κάρτα του αντιπάλου, αγωνιστήκαμε καλύτερα στην επανάληψη, ισοφαρίσαμε και μπορούσαμε στο τέλος να πάρουμε και τη νίκη. Στο τέλος πετάξαμε δύο βαθμούς».