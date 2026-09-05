ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για να τριτώσει το... καλό η Σίτι, πρόκληση για τη Χαλ των Τζολάκη-Μουζακίτη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Πολλά τα ματς στο καλεντάρι του Σαββάτου (05/09) στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι το θεωρητικό φαβορί για τη νίκη κόντρα στη «νεοφώτιστη» Κόβεντρι, στο ματς από το μενού του Σαββάτου (05/09) για την 3η αγωνιστική που μαγνητίζει τα βλέμματα. Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην Πόρτο στο «Ντραγκάο» (8/9), θέλει να τριτώσει το... καλό.

Από την πλευρά της, η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος διατήρησε ανέπαφη την εστία του στις πρώτες δύο αγωνιστικές, και του νεοαποκτηθέντα Χρήστου Μουζακίτη έχει δύσκολο έργο κόντρα στην Άστον Βίλα, η οποία θα «ψάξει» τους πρώτους βαθμούς της στο νέο πρωτάθλημα, ύστερα από τις ήττες κόντρα σε Μπράιτον και Άρσεναλ.

Τέλος, η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει τον Οκτώβριο, ύστερα από τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο, υποδέχεται τη Λιντς.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Παρασκευή 04/09

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2

Σάββατο 05/09

14:30 Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ

17:00 Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ

17:00 Μπράιτον-Λιντς

17:00 Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας

17:00 Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι

17:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ

19:30 Χαλ-Άστον Βίλα

Κυριακή 06/09

16:00 Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9

18:30 Άρσεναλ-Τσέλσι

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μάντσεστερ Σίτι 6

Άρσεναλ 6

Χαλ 6

Τσέλσι 6

Λίβρπουλ 5 (3 αγ.)

Μπρέντφορντ 4

Νιούκαστλ 4

Έβερτον 4

Λιντς 4

Μπράιτον 3

Μάντσεστερ Γ. 3

Σάντερλαντ 3

Ίπσουιτς 3 (3 αγ.)

Μπόρνμουθ 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Φούλαμ 0

Κόβεντρι 0

Κρίσταλ Πάλας 0

Άστον Βίλα 0

Τότεναμ 0

Κατηγορίες

Premier LeagueΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φαβορί μα πρέπει να το αποδείξει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Nέο αίμα στη μεσοεπιθετική γραμμή για την Ομόνοια 29ης Μαΐου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ο Μπεν Σέλτον αντίπαλος του Τσιτσιπά στον δρόμο για τα προημιτελικά του US Open

Τένις

|

Category image

Η πρώτη... χαρά περνάει από την «ΑΕΚ Αρένα» για Ομόνοια Αραδίππου και Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επική απάντηση από Σαμπαλένκα: «Αν συνεχίσουν να καπνίζουν, μπορεί να “φτιαχτώ” κι εγώ»

Τένις

|

Category image

M... πίεση η ΑΕΚ πριν το πρώτο αστεράτο ραντεβού, έξοδος-παγίδα για τον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Επεισόδια σε ημερίδα φιλάθλων Νέας Σαλαμίνας: Έφτασαν τις 20 οι συλλήψεις – Άλλοι επτά στα χέρια της Αστυνομίας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αποφασισμένη η Ανόρθωση για να «σβηστεί» ο προβληματισμός

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Aπό νωρίς και χωρίς... ανάσα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (05/09)

TV

|

Category image

Είπαν νωρίς αντίο οι αδερφές Ουίλιαμς στην επιστροφή τους

Τένις

|

Category image

Για να τριτώσει το... καλό η Σίτι, πρόκληση για τη Χαλ των Τζολάκη-Μουζακίτη

Premier League

|

Category image

Τα χρήματα που εξασφάλισε o Καραλής με την κατάκτηση του Diamond League

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Aπίστευτη αντίδραση από Tσιτσιπά και με ανατροπή για πρώτη φορά στους «16» του US Open

Τένις

|

Category image

Η Λίβερπουλ «κατάπιε» την Ίπσουιτς

Premier League

|

Category image

Νέα απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη