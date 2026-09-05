Για να τριτώσει το... καλό η Σίτι, πρόκληση για τη Χαλ των Τζολάκη-Μουζακίτη
ΓΗΠΕΔΟ
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Πολλά τα ματς στο καλεντάρι του Σαββάτου (05/09) στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Η Μάντσεστερ Σίτι είναι το θεωρητικό φαβορί για τη νίκη κόντρα στη «νεοφώτιστη» Κόβεντρι, στο ματς από το μενού του Σαββάτου (05/09) για την 3η αγωνιστική που μαγνητίζει τα βλέμματα. Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην Πόρτο στο «Ντραγκάο» (8/9), θέλει να τριτώσει το... καλό.
Από την πλευρά της, η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος διατήρησε ανέπαφη την εστία του στις πρώτες δύο αγωνιστικές, και του νεοαποκτηθέντα Χρήστου Μουζακίτη έχει δύσκολο έργο κόντρα στην Άστον Βίλα, η οποία θα «ψάξει» τους πρώτους βαθμούς της στο νέο πρωτάθλημα, ύστερα από τις ήττες κόντρα σε Μπράιτον και Άρσεναλ.
Τέλος, η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει τον Οκτώβριο, ύστερα από τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο, υποδέχεται τη Λιντς.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Παρασκευή 04/09
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2
Σάββατο 05/09
14:30 Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ
17:00 Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ
17:00 Μπράιτον-Λιντς
17:00 Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας
17:00 Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι
17:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ
19:30 Χαλ-Άστον Βίλα
Κυριακή 06/09
16:00 Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9
18:30 Άρσεναλ-Τσέλσι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μάντσεστερ Σίτι 6
Άρσεναλ 6
Χαλ 6
Τσέλσι 6
Λίβρπουλ 5 (3 αγ.)
Μπρέντφορντ 4
Νιούκαστλ 4
Έβερτον 4
Λιντς 4
Μπράιτον 3
Μάντσεστερ Γ. 3
Σάντερλαντ 3
Ίπσουιτς 3 (3 αγ.)
Μπόρνμουθ 1
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
Κρίσταλ Πάλας 0
Άστον Βίλα 0
Τότεναμ 0