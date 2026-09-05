Για να τριτώσει το... καλό η Σίτι, πρόκληση για τη Χαλ των Τζολάκη-Μουζακίτη

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι το θεωρητικό φαβορί για τη νίκη κόντρα στη «νεοφώτιστη» Κόβεντρι, στο ματς από το μενού του Σαββάτου (05/09) για την 3η αγωνιστική που μαγνητίζει τα βλέμματα. Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην Πόρτο στο «Ντραγκάο» (8/9), θέλει να τριτώσει το... καλό.

Από την πλευρά της, η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος διατήρησε ανέπαφη την εστία του στις πρώτες δύο αγωνιστικές, και του νεοαποκτηθέντα Χρήστου Μουζακίτη έχει δύσκολο έργο κόντρα στην Άστον Βίλα, η οποία θα «ψάξει» τους πρώτους βαθμούς της στο νέο πρωτάθλημα, ύστερα από τις ήττες κόντρα σε Μπράιτον και Άρσεναλ.

Τέλος, η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει τον Οκτώβριο, ύστερα από τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο, υποδέχεται τη Λιντς.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Παρασκευή 04/09

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2

Σάββατο 05/09

14:30 Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ

17:00 Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ

17:00 Μπράιτον-Λιντς

17:00 Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας

17:00 Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι

17:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ

19:30 Χαλ-Άστον Βίλα

Κυριακή 06/09

16:00 Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9

18:30 Άρσεναλ-Τσέλσι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μάντσεστερ Σίτι 6

Άρσεναλ 6

Χαλ 6

Τσέλσι 6

Λίβρπουλ 5 (3 αγ.)

Μπρέντφορντ 4

Νιούκαστλ 4

Έβερτον 4

Λιντς 4

Μπράιτον 3

Μάντσεστερ Γ. 3

Σάντερλαντ 3

Ίπσουιτς 3 (3 αγ.)

Μπόρνμουθ 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Φούλαμ 0

Κόβεντρι 0

Κρίσταλ Πάλας 0

Άστον Βίλα 0

Τότεναμ 0