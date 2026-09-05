Είπαν νωρίς αντίο οι αδερφές Ουίλιαμς στην επιστροφή τους

Οι αδερφές Βένους και Σερένα Ουίλιαμς υπέστησαν οριακή ήττα την Παρασκευή στον πρώτο γύρο του γυναικείου διπλού του US Open, χάνοντας με 6-3, 6-7 (8/6), 7-6 (10/7) από το ζευγάρι Χάο-Τσινγκ Τσαν και Μάγια Τζόιντ, στον πρώτο τους αγώνα ξανά μαζί στη Νέα Υόρκη.

Σε έναν μαραθώνιο αγώνα που διήρκεσε 3 ώρες και 2 λεπτά, μπροστά σε ένα κατάμεστο πλήθος στο Arthur Ashe Stadium.

Στα 46 και 44 χρόνια τους αντίστοιχα, η Βένους και η Σερένα Ουίλιαμς έδωσαν μια παράσταση και δικαιολόγησαν την wild card είσοδό τους στο τουρνουά, το οποίο έχουν ήδη κερδίσει δύο φορές σε διπλά (1999 και 2009).

Οι δύο αδερφές δεν είχαν παίξει μαζί σε τουρνουά Grand Slam από το 2022, επίσης στο US Open.

Η τελευταία τους νίκη μαζί χρονολογείται πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια, στο Roland Garros (2018).