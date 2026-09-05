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Η Λίβερπουλ «κατάπιε» την Ίπσουιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Δυο μαγικές μπαλιές του Χάκπο και ισάριθμα γκολ από τον Ίσακ στο Portman Road!

Η Λίβερπουλ από το 10ο λεπτό στην έδρα των «tractor boys» είχε ήδη εξασφαλίσει προβάδισμα νίκης με το 2-0 που είχε διαμορφωθεί και το πρώτο «τρίποντο» στη φετινή Premier League ήρθε με τον πιο ιδανικό τρόπο για το σύνολο του Ιραόλα.

Με τους Μουνιόθ και Αραούχο στο αρχικό σχήμα, αλλά και τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά να κάνει ντεμπούτο στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνοντας με αλλαγή, οι «κόκκινοι» βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 6ο και το 9ο λεπτό.

Δημιουργός σε αμφότερες τις περιπτώσεις, με τη μια ασίστ πιο όμορφη από την άλλη, ο Χάκπο, εκτελεστής σε αμφότερες τις στιγμές ο Ίσακ. Ο Σουηδός φορ μετά το γκολ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ βρήκε δίχτυα με δεξί δυνατό σουτ στο οποίο έκανε λάθος ο τερματοφύλακας για το 1-0, ενώ, με έξυπνο πλασέ έγραψε το 2-0.

Οι παίκτες του Ιραόλα επέλεξαν τα μακρινά σουτ για ν’ απειλήσουν την εστία των γηπεδούχων αντιλαμβανόμενοι πως ο Σέρπεν ήταν ασταθής, όμως παράλληλα και οι παίκτες του Ο’Νιλ εφάρμοζαν γρήγορο επιθετικό τρανζίσιον.

Το ματς συνέχισε σε μια… ήπια ελευθερία κινήσεων για αμφότερες τις ομάδες, με τον Άλισον να είναι τυχερός και άνετος στη βραδιά, από τη στιγμή που όλες οι τελικές των αντιπάλων του ήταν σαν μπαλιές προπόνησης.

Ορθά πριν το τελευταίο εικοσάλεπτο με On-field review υποδείχθηκε οφσάιντ στον Σόμποσλαϊ κι όχι ανατροπή του εντός περιοχής, με το 2-0 να παραμένει μέχρι το τέλος και το κλαμπ του λιμανιού να παίρνει την πρώτη του νίκη με το πρώτο του clean sheet στην Premier.

sport-fm.gr

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