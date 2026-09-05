Τα χρήματα που εξασφάλισε o Καραλής με την κατάκτηση του Diamond League

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην καριέρα του στο King Baudouin Stadium των Βρυξελλών, καθώς αναδείχθηκε νικητής στον μεγάλο τελικό του επί κοντώ και κατέκτησε το πολυπόθητο διαμάντι.

Η μεγάλη επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή, πέρα από το γόητρο και το τρόπαιο, συνοδεύτηκε και από ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο.

Συγκεκριμένα, με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τελικό του Diamond League, ο Καραλής εξασφάλισε 30.000 ευρώ, ως χρηματικό έπαθλο για τη νίκη του στις Βρυξέλλες.

sport24.gr