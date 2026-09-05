ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Hττήθηκε με ανατροπή από τη Μονακό!

Η Μονακό διεύρυνε το αρνητικό σερί της Παρί Σεν Ζερμέν στο ξεκίνημα της σεζόν!

Έχοντας χάσει το γαλλικό Σούπερ Καπ από τη Λανς και μένοντας σε ισοπαλίες κόντρα σε Ρεν και Λιλ στις δύο πρώτες αγωνιστικές της γαλλικής Ligue 1, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας ηττήθηκαν με 2-1 μέσα στην έδρα τους από τη Μονακό και παρέμειναν χωρίς νίκη στις 3 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος για πρώτη φορά από τη σεζόν 2012-13!

Κυρίαρχη στο πρώτο ημίχρονο η Παρί Σεν Ζερμέν, είχε συνεχώς τον πρώτο λόγο και δεν επέτρεπε στην αντίπαλό της να απειλήσει την εστία της, ενώ το σκορ άνοιξε στο 31’, μετά από ασίστ πάρε-βάλε του Κβαρατσκέλια και γκολ του προωθημένου Μαρκίνιος!

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, όντας σαφώς πιο επιθετικοί και βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 58’, μετά από μια σέντρα του Τέζε και μια κεφαλιά του Ναζίνιο! Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους γηπεδούχους, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 72’, με τον Μουζαμπό να νικά τον Σεβαλιέ με δυνατό διαγώνιο σουτ του, κάνοντας την ανατροπή!

Στα εναπομείναντα λεπτά και μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα του Λουίς Ενρικε πίεσε ασφυκτικά την άμυνα της αντιπάλου της, αλλά δεν βρήκε δεύτερο γκολ, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να πανηγυρίζει τη μεγάλη νίκη και να κάνει το 3Χ3!

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nέο αίμα στη μεσοεπιθετική γραμμή για την Ομόνοια 29ης Μαΐου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ο Μπεν Σέλτον αντίπαλος του Τσιτσιπά στον δρόμο για τα προημιτελικά του US Open

Τένις

|

Category image

Η πρώτη... χαρά περνάει από την «ΑΕΚ Αρένα» για Ομόνοια Αραδίππου και Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επική απάντηση από Σαμπαλένκα: «Αν συνεχίσουν να καπνίζουν, μπορεί να “φτιαχτώ” κι εγώ»

Τένις

|

Category image

M... πίεση η ΑΕΚ πριν το πρώτο αστεράτο ραντεβού, έξοδος-παγίδα για τον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Επεισόδια σε ημερίδα φιλάθλων Νέας Σαλαμίνας: Έφτασαν τις 20 οι συλλήψεις – Άλλοι επτά στα χέρια της Αστυνομίας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αποφασισμένη η Ανόρθωση για να «σβηστεί» ο προβληματισμός

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Aπό νωρίς και χωρίς... ανάσα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (05/09)

TV

|

Category image

Είπαν νωρίς αντίο οι αδερφές Ουίλιαμς στην επιστροφή τους

Τένις

|

Category image

Για να τριτώσει το... καλό η Σίτι, πρόκληση για τη Χαλ των Τζολάκη-Μουζακίτη

Premier League

|

Category image

Τα χρήματα που εξασφάλισε o Καραλής με την κατάκτηση του Diamond League

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Aπίστευτη αντίδραση από Tσιτσιπά και με ανατροπή για πρώτη φορά στους «16» του US Open

Τένις

|

Category image

Η Λίβερπουλ «κατάπιε» την Ίπσουιτς

Premier League

|

Category image

Νέα απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η EuroLeague δηλώνει έτοιμη να ανταγωνιστεί το NBA Europe

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη