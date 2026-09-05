Νέα απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν!

Η Μονακό διεύρυνε το αρνητικό σερί της Παρί Σεν Ζερμέν στο ξεκίνημα της σεζόν!

Έχοντας χάσει το γαλλικό Σούπερ Καπ από τη Λανς και μένοντας σε ισοπαλίες κόντρα σε Ρεν και Λιλ στις δύο πρώτες αγωνιστικές της γαλλικής Ligue 1, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας ηττήθηκαν με 2-1 μέσα στην έδρα τους από τη Μονακό και παρέμειναν χωρίς νίκη στις 3 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος για πρώτη φορά από τη σεζόν 2012-13!

Κυρίαρχη στο πρώτο ημίχρονο η Παρί Σεν Ζερμέν, είχε συνεχώς τον πρώτο λόγο και δεν επέτρεπε στην αντίπαλό της να απειλήσει την εστία της, ενώ το σκορ άνοιξε στο 31’, μετά από ασίστ πάρε-βάλε του Κβαρατσκέλια και γκολ του προωθημένου Μαρκίνιος!

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, όντας σαφώς πιο επιθετικοί και βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 58’, μετά από μια σέντρα του Τέζε και μια κεφαλιά του Ναζίνιο! Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους γηπεδούχους, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 72’, με τον Μουζαμπό να νικά τον Σεβαλιέ με δυνατό διαγώνιο σουτ του, κάνοντας την ανατροπή!

Στα εναπομείναντα λεπτά και μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα του Λουίς Ενρικε πίεσε ασφυκτικά την άμυνα της αντιπάλου της, αλλά δεν βρήκε δεύτερο γκολ, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να πανηγυρίζει τη μεγάλη νίκη και να κάνει το 3Χ3!

sport-fm.gr