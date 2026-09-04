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Κάτοικος Λάρνακας και επίσημα ο Παλεάρι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ!

Όπως ήταν γνωστό τα τελευταία 24ωρα, η ομάδα της Λάρνακας προχώρησε στην μεταγραφή του Αλμπέρτο Παλεάρι, ο οποίος ήταν στην Τορίνο!

Αναλυτικά: Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία με την Torino FC για την απόκτηση του Ιταλού τερματοφύλακα Alberto Paleari.

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια για τα επόμενα 2 χρόνια.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Alberto Paleari υπερασπίστηκε την εστία της Torino FC σε 32 αγώνες, εκ των οποίων οι 29 ήταν για την Serie A και οι 3 για το Κύπελλο Ιταλίας.

Ο Iταλός τερματοφύλακας μετρά περισσότερες από 370 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της AC Milan και στη συνέχεια αγωνίστηκε στις AS Pontisola (37 συμμετοχές), Tritium Calcio 1908 (11 συμμετοχές), Virtus Verona (34 συμμετοχές), AC Mantova 1911 (3 συμμετοχές), AS Giana Erminio (40 συμμετοχές), AS Cittadella (102 συμμετοχές), Genoa CFC (4 συμμετοχές) και Benevento Calcio (115 συμμετοχές), πριν ενταχθεί στην Torino FC (33 συμμετοχές) το καλοκαίρι του 2024.

 

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